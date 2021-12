Sníh a mráz vydrží ještě tento týden, Vánoce budou zřejmě opět na blátě

Aktuální teploty se pohybují jen lehce pod dlouhodobými normály pro toto období. „Počasí bez velkých teplotních výkyvů, které přetrvává na našem území od poloviny října, bude pokračovat do konce tohoto roku,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Chladnější vzduch proudí přes Česko od čtvrtka, o víkendu zasypal hory, ale třeba i Prahu a okolí, sníh. Meteorologové očekávají sněžení a mráz i v tomto týdnu. „Minima se budou pohybovat kolem -4 °C a maxima kolem 1 °C,“ napsali.

V závěru týdne se ale začne opět oteplovat. Koncem tohoto týdne a začátkem příštího už bude přes den podle ČHMÚ -1 až 4 stupně, a v Čechách dokonce může teplota vystoupat až na sedm stupňů. I v noci se mohou teploty v Čechách dostat nad nulu.

S blížícími se Vánocemi čeká ČHMÚ dál balancování kolem bodu mrazu. „Minima se do konce roku budou udržovat slabě pod nulou, maxima vystoupí slabě nad nulu,“ uvedl ústav.

Mezi 13. a 26. prosincem podle něj stoupne týdenní průměr denních maxim na zhruba plus tři stupně. Až na přelomu roku, v týdnu od 27. prosince do 2. ledna týdenní průměr mírně klesne na plus dva stupně.

„Celkově bude období od 6. prosince 2021 do 2. ledna 2022 teplotně průměrné,“ uzavírají meteorologové. Průměrné očekávají i úhrny srážek.