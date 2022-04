Pálení čarodějnic bude s teplotami kolem dvacítky, na Prvního máje zaprší

Na čtvrtek a pátek meteorologové předpokládají slunečno, teplo a přechodně oblačnou oblohu. Oblačnosti má přibývat až v sobotu.

„Případné srážky ale dle současných modelových výstupů dorazí až večer, pravděpodobně jen na západ Čech, a co do intenzity budou slabé. V neděli ještě vydrží velká oblačnost, místy zaprší a oproti sobotě by se mělo slabě ochladit,“ uvedla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer místy jasno. Ojediněle se mohou objevit slabé přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 14 až 18 °C, v 1 000 m na horách bude jen kolem 8 °C.

V noci na pátek bude polojasno až jasno, zpočátku místy oblačno. Teplota klesne na 5 až 1 °C a místy se objeví přízemní mrazíky. V pátek přes den meteorologové předpovídají polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Teploměr ukáže 15 až 19 °C.

V sobotu očekáváme polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo. Večer se může zejména na západě Čech místy přidat déšť nebo přeháňky. Přes noc bude 6 až 2 °C a ojediněle hrozí přízemní mrazíky. Během dne pak teploty stoupnou opět na 15 až 19 °C.

V neděli bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Noční teploty budou v rozmezí 8 až 4 °C, denní jen mezi 13 až 17 °C.

V pondělí by mělo být opět oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou déšť nebo přeháňky. V noci bude 8 až 4 °C. Přes den teploty stoupnou zpátky na 15 až 19 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka předpokládá oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy se objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 9 až 4 °C. V průběhu dní očekáváme 16 až 21 °C, v závěru období jen 12 až 17 °C.