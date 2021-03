Po mrazivém víkendu přijde oteplení. Koncem týdne bude až 15 stupňů

Víkendové počasí začátek astronomického jara vůbec nepřipomínalo. V sobotu se odpolední teploty pohybovaly kolem 0 °C a průměr nočních teplot v noci na neděli dosáhl -6,2 °C.

„Nejsilnější mráz byl v noci na včerejšek zaznamenán v obvyklých mrazových lokalitách, tedy na stanici Kvilda-Perla, Jezerní slať -24,6 °C, Rokytská slať -24,1 °C a Březník -23,4 °C,“ uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. Noc na pondělí už byla mírnější s teplotami většinou od 0 do -4 °C.

Příliv chladného vzduchu do střední Evropy bude postupně slábnout. Teploty vzduchu ve druhé polovině týdne od pátku do neděle očekáváme převážně od 10 do 15 °C.

V pondělí nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou slabé sněhové přeháňky, v polohách pod 400 m přeháňky i smíšené nebo dešťové. Teploty vzduchu vystoupí na 3 až 7 °C, v 1000 m na horách bude kolem -2 °C.



V úterý čekají meteorologové velkou oblačnost, místy bude i slabě sněžit, během dne v polohách pod 600 m se objeví srážky smíšené nebo dešťové. Na východě bude zpočátku polojasno až oblačno. Teploty vystoupají na 4 až 8 °C.



Ve středu bude obloha oblačná až zatažená, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Na severovýchodě budou místy, jinde jen ojediněle přeháňky, nad 700 m půjde o přeháňky sněhové. Později od západu bude oblačnosti ubývat, místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty budou mezi +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 7 až 11 °C.

Na čtvrtek předpovídá ČHMÚ polojasno až oblačno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k+1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou mezi 9 až 13 °C.



V pátek očekávají meteorologové polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a místy se objeví občasný déšť, nad 900 m sněžení. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty budou mezi +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají až k 11 až 15 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do úterý:

Obloha bude polojasná až oblačná. Zpočátku místy, postupně ojediněle se objeví přeháňky, na horách i sněhové. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty budou 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty stoupnou k 11 až 16 °C.

