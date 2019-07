Po chladnějším týdnu se ohřejeme, příští víkend bude až třicet stupňů

„Teplotní výkyvy z posledních týdnů budou pokračovat i v následujícím období. Po relativně chladnějšímu týdnu, který právě končí, budou teploty pozvolna stoupat a již v následujícím týdnu se dostanou k normálu,“ uvedl ve své měsíční předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Poslední týden v červenci pak přinese i lehce nadprůměrné teploty.

Začátkem srpna se začně opět ochazovat a závěr předpovědního období by měl přinést i podprůměrné teploty. Celkově budou v období od poloviny července do konce první srpnové dekády teploty v normálu.



Z pohledu srážek bude období do konce července srážkově pod normálem pro toto období. O něco více srážek se očekává v první srpnové dekádě. Období od 15. července do 11. srpna by mělo být jako celek srážkově podnormální.



Průměrná teplota v tomto období je 18,7 stupně Celsia, údaje se sledují od roku 1951. Druhá polovina července a začátek srpna byly v Česku za tu dobu nejchladnější v roce 1987, kdy bylo v průměru 15,6 stupně. Nejvyšší průměrnou teplotu 22,5 naměřili meteorologové v roce 1994.



Měsíční výhled ČHMÚ zakládá svůj měsíční výhled na statisticko-analogické metodě, která neudává předpověď přesných teplot ani srážek. Vychází ze všech naměřených údajů na našem území od roku 1951 a ukazuje tak pouze trend ve vývoji počasí, tedy pravděpodobnost srážek a vývoje teplot v porovnání s průměrem v daném ročním období. Pro lepší orientaci v grafech můžete použít náš návod.

Podívejte se, jak vypadá počasí nad Prahou právě teď:



