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V závěru týdne se ochladí. Na horách bude sněžit, v noci může mrznout

Autor:
  6:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Závěr týdne přinese do Česka přeháňky, na horách přitom může i sněžit. Postupně se ochladí. Teploty se při vyjasnění v noci mohou dostat i pod bod mrazu, přes den pak o víkendu vystoupí nejvýše na 10 až 12 stupňů. Chladnější počasí vydrží také na začátku příštího týdne.

Ve čtvrtek (dnes) meteorologové očekávají oblačno až zataženo, ve východní polovině území místy občasný déšť nebo i mrholení. Výjimkou je severovýchod území, kde budou srážky během odpoledne a večera ustávat a oblačnost se bude protrhávat na některých místech až na polojasno.

V západní polovině Čech bude po celý den jasno až polojasno a ráno a dopoledne se budou vyskytovat a rozpouštět místy mlhy. Později večer v místech s vyjasněním očekávají meteorologové lokální tvorbu mlh. Nejvyšší teploty budou 8 až 13 stupňů. Mírný severní vítr 2 až 5 m/s bude k večeru slábnout. V západní polovině Čech vítr po celý den vítr slabý proměnlivý do 3 m/s.

V noci na pátek meteorologové očekávají jasno až polojasno, ojediněle, během noci a k ránu se budou na většině území Čech a Slezska a lokálně i na Moravě tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Na severovýchodě území a k ránu i ve výběžcích na severu Čech zvětšená oblačnost a na některých místech může slabě pršet nebo mrholit. Nejnižší teploty v Čechách budou +4 až -1 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku 7 až 3 stupňů. Slabý, na Moravě místy mírný severní vítr 2 až 6 m/s.

Po klidném začátku týdne se v Česku ochladí. Zatáhne se, na horách může sněžit

V pátek přes den ráno a dopoledne bude podle meteorologů jasno. Na většině území s mlhami nebo nízkou oblačností, především v Čechách a ve Slezsku a ojediněle mrholení. Během dne se mlhy pozvolna rozpustí a bude převažovat polojasno až oblačno.

Při zatažené obloze může v horských oblastech na severu a severovýchodě občasně pršet, nad 1200 m se vyskytne i sněžení. Nejvyšší teploty 8 až 13 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 3 m/s, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.

V sobotu meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, na řadě míst občas déšť, na horách na severu a severovýchodě srážky i trvalejší a nad 1200 m smíšené nebo sněhové. Ráno se místy vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupňů. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 stupňů, na severovýchodě 6 až 9 stupňů. Slabý, během dne místy mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 m/s.

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V neděli meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, na mnoha místech občas déšť, nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupňů. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů. Slabý, přes den místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V pondělí meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Ojediněle, na jihu a na horách místy, se vyskytne déšť, nad 800 m i déšť se sněhem nebo sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů, na západě Čech až -2 stupňů. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 stupňů. Mírný vítr ze severních směrů 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od pondělí do středy:

Meteorologové předpokládají, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru období budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. Ráno se mohou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů, postupně +2 až -3 stupňů. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 stupňů.

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