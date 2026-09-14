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Počasí ukáže dvě tváře. Jasnější oblohu vystřídají déšť a nižší teploty

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  6:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Počasí v Česku bude v příštích dnech proměnlivé. Po slunečném a teplém úterý se od středy začne zatahovat a místy dorazí déšť, přeháňky a bouřky. Ve čtvrtek se výrazně ochladí a chladnější počasí vydrží i v závěru týdne. O víkendu bude převládat oblačná až polojasná obloha, místy se objeví přeháňky.

V pondělí (dnes) bude zpočátku převážně zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. V severozápadní polovině Čech budou srážky pouze místy a na některých místech se také protrhá oblačnost. Ojediněle se může objevit bouřka. Během dne bude od severozápadu oblačnosti i srážek postupně ubývat.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou na 16 až 19 stupňů. Na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů bude kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 m/s, který se večer stočí k severu.

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V noci na úterý bude převážně jasno až polojasno. Na krajním východě zůstane zpočátku více oblačnosti s doznívajícími přeháňkami. Místy se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích mohou být až kolem 5 stupňů.

Úterý přinese téměř jasnou až polojasnou oblohu. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která může ojediněle přetrvat i do dopoledne. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů, v nížinách Čech a na jihu Moravy mohou ojediněle vystoupat až na 25 stupňů.

Ve středu se nejprve udrží polojasná až téměř jasná obloha. V noci a ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a postupně se přidá déšť či přeháňky, ojediněle také bouřky. Na východě republiky dorazí srážky až večer.

Teploty ve středu vystoupají na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne foukat mírný jižní vítr, který se později v Čechách změní na západní.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají převážně zataženo až oblačno a to zejména na východě Čech. Na Moravě a ve Slezsku se objeví déšť nebo přeháňky. Od severozápadu bude oblačnosti postupně ubývat a místy bude oblačno až polojasno. Přeháňky se mohou ojediněle objevit především na horách.

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Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 10 stupni, na západě může být až 8 stupňů. Přes den teploty vystoupají jen na 16 až 20 stupňů.

V pátek bude podle meteorologů oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, které budou hlavně na horách. Na východě země bude přechodně zataženo a může se objevit občasný déšť. Ranní teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den se oteplí na 18 až 22 stupňů.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Víkend ponese znamení oblačné až polojasné oblohy. Ojediněle se objeví přeháňky, především na horách. Noční teploty budou mezi 12 a 7 stupni a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.

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