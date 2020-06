Bouřky by měly v pondělí postupně ustat, teplota vzroste nad dvacítku

Silné bouřky se očekávají zejména v úvodu dne, postupně by mělo srážek od severovýchodu ubývat.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) předpokládá na pondělí oblačno až polojasno. Teploty by se zpočátku měly pohybovat mezi 12 až 16 stupni, přes den pak mezi 21 až 25 stupni.

Meteorologové bouřky se silnými dešti ovšem očekávají průběžně celý týden. Zároveň by však měl být za nejbližší období nejteplejší, teploty by měly vystoupit až na 27 stupňů. ČHMÚ to uvedl ve svém měsíčním výhledu.

Voda z přívalových dešťů v neděli začala ohrožovat obyvatele několika obcí v Pardubickém kraji a na Vysočině. Pardubičtí hasiči evakuovali část domova pro seniory v Heřmanově Městci, kde přetekla hráz rybníka.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Řadu míst v Česku zasáhly bouřky a přívalové deště už během sobotního odpoledne. Hasiči do půlnoci řešili 600 událostí, v Praze voda vytopila suterén dvou oddělení Thomayerovy nemocnice. Na dalších místech kvůli silnému větru padaly stromy. V Borovnici na Žďársku stoupla hladina řeky Svratky na třetí povodňový stupeň, na Zlínsku hrozilo protržení hráze rybníka.