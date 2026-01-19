Česko čeká mrazivý a slunečný týden, bude i sněžit

Dnes bude většinou jasno, zpočátku se ojediněle vyskytne nízká oblačnost, zejména na Moravě. Nejvyšší teploty -3 až +2 °C, v Čechách a ve Slezsku ojediněle až +5 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C, na Šumavě až +4 °C.
Mírný, místy čerstvý jihovýchodní až východní vítr 5 až 10 m/s, zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Na východě Moravy a ve Slezsku zpočátku místy vítr slabý jižní až jihozápadní do 4 m/s.
V noci na úterý bude většinou jasno. Zejména v jihozápadní polovině území se bude ojediněle tvořit nízká oblačnost nebo i mrznoucí mlha. Nejnižší teploty -3 až -8 °C, při vyjasnění a slabém větru kolem -11 °C.
Mírný, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny čerstvý jihovýchodní až východní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Na západě Čech a místy i na Moravě a ve Slezsku vítr slabý do 4 m/s.
V úterý přes den vydrží většinou jasno, jen zpočátku počítáme zejména v jihozápadní polovině území ojediněle s nízkou oblačností nebo i mrznoucí mlhou. Nejvyšší teploty -3 až +2 °C, v Čechách a ve Slezsku ojediněle až +4 °C.
Mírný, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny čerstvý jihovýchodní až východní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Na západě Čech a místy i na Moravě a ve Slezsku vítr slabý do 4 m/s.
Ve středu meteorologové očekávají většinou jasno, zejména v noci a ráno se ojediněle vytvoří nízká oblačnost nebo i mrznoucí mlha, s vyšší pravděpodobností v jihozápadní polovině území. Nejnižší noční teploty -4 až -9 °C, při vyjasnění a slabém větru kolem -12 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C.
Mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, na Českomoravské vrchovině zpočátku čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Postupně bude vítr slábnout. Na západě Čech a místy i na Moravě a ve Slezsku vítr slabý do 3 m/s po celé období.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají jasno až polojasno, během dne až oblačno. Místy se vyskytne nízká oblačnost a ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, při vyjasnění a uklidnění větru kolem -13 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem -5 °C. Slabý, na Českomoravské vrchovině přechodně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku místy i zmenšenou oblačnost. Postupně se zejména na východě ojediněle přidá slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -4 až -8 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti a uklidnění větru kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až +1 °C. Slabý, na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Převážně zataženo, ojediněle, postupně na většině území občasné sněžení, v nižších polohách přechodně déšť se sněhem. Nejnižší noční teploty -1 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C.