Zimu vystřídají nadprůměrné teploty. Bude slunečno a až 14 stupňů

V pondělí bude zataženo až oblačno, na Moravě místy mlhy, které se mohou ojediněle udržet po celý den. Zpočátku na většině území déšť nebo přeháňky a postupně od západu ustávání srážek. Později večer na severozápadě a severu Čech ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 8 až 13 °C, na severovýchodě Čech, na Moravě a místy i ve Slezsku kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a v severovýchodních Čechách většinou vítr slabý proměnlivý do 3 m/s. převážně zataženo, mlhavo.
V úterý bude zataženo až oblačno, na jihozápadě Čech přechodně i polojasno. Na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Místy, během odpoledne jen ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, na Moravě místy až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na Moravě místy kolem 7 °C. Slabý, ve Slezsku místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Ve středu bude zpočátku zataženo až oblačno. Postupně od západu polojasno až jasno. Ojediněle, na Moravě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, na Moravě kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s.
Ve čtvrtek jasno až polojasno, místy zejména na Moravě mlhy nebo zataženo nízkou oblačnosti. Od severozápadu oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při uklidnění větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, při mlze a nízké oblačnosti kolem 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek bude zataženo nízkou oblačnosti, mlhavo, ojediněle mrholení. Zejména na horách a během dne místy i jinde polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při celodenní mlze a nízké oblačnosti kolem 4 °C. Klidno nebo slabý proměnlivý vítr.
Od soboty do pondělí bude zataženo nízkou oblačnosti a místy mlhy. Ojediněle mrholení, v noci a ráno i mrznoucí. Místy polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, při mlze a nízké oblačnosti kolem 2 °C.