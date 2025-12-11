Zataženo, mlha a téměř bez slunce. Po nadprůměrných teplotách se ochladí

Čtvrtek bude bude převážně zatažený až oblačný. Zpočátku se místy, zejména na Moravě, mohou tvořit mlhy. Podle meteorologů se ráno a dopoledne přidá ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Během dne bude oblačnost od severozápadu přechodně ubývat, ale večer se začne znovu tvořit rozsáhlá mlha. Nejvyšší teploty vystoupají na 6 až 11 °C, v tisíci metrech na horách kolem 5 °C. Vítr bude slabý.
V pátek v noci bude převládat zatažené a mlhavé počasí a místy, především na horách, jasno až polojasno. Teploty klesnou na 4 až 0 °C, při déletrvajícím vyjasnění až na -2 °C. Vítr zůstane slabý nebo bezvětří. V pátek přes den bude zataženo, mlhavo a jasno až polojasno jen ojediněle, zejména na horách a na severovýchodě území. Nejvyšší teploty dosáhnou 2 až 6 °C, při slunečném počasí až kolem 8 °C.
V sobotu bude převládat nízká oblačnost a místy mlhy, ojediněle i mrholení. Jasno až polojasno se objeví zejména na horách. „Večer od severozápadu bude přibývat frontální oblačnosti a na severozápadě se ojediněle objeví slabý déšť,“ popsal pro iDNES.cz meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ. Noční teploty klesnou na +3 až -1 °C, denní maxima vystoupají na 2 až 7 °C, při slunečném počasí až na 9 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr.
Neděle přinese zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle slabý déšť. Během dne se místy oblačnost protrhá až na polojasno, večer se ale opět začnou tvořit mlhy. Noční teploty klesnou na +3 až -1 °C, denní vystoupají na 4 až 8 °C.
V pondělí meteorologové předpokládají zataženo nízkou oblačností, místy mlhy a ojediněle i mrholení. Na horách a místy i v nižších polohách bude polojasno až jasno. Nejnižší teploty budou +3 až -1 °C, při vyjasnění až –3 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 1 až 5 °C, při slunečném počasí až 8 °C.
Vyhlídka od úterý do čtvrtka bude stále zataženo nízkou oblačností, místy mlhy a ojediněle mrholení. Jasno až polojasno se bude vyskytovat převážně na horách. „Denní maxima dosáhnou 1 až 5 °C, při slunečném počasí až 8 °C. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C,“ uvedl Tomáš.