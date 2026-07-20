V pondělí bude přes den v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území pak většinou oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle a na severu místy přijdou přeháňky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
Nejvyšší denní teploty budou 18 až 23 °C. Na jihu Moravy bude tepleji kolem 25 °C. V 1 000 metrech na horách kolem 12 °C, na Šumavě pak kolem 16 °C. V noci povane slabý západní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s, přes den mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který bude později večer slábnout.
V úterý bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na severu a severovýchodě území.
Nejnižší noční teploty budou 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 23 °C, na jižní Moravě pak až 25 °C. Bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Ve středu zpočátku meteorologové čekají většinou polojasno, od severu bude postupně oblačno až zataženo. Ojediněle a později večer v severní polovině území místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky.
Nejnižší noční teploty budou 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou přes 20 °C, výjimečně 25 °C. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
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Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, na většině území se objeví občasné deště nebo přeháňky. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat.
Nejnižší noční teploty budou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 17 až 21 °C, na jihu Moravy bude až 23 °C. Povane slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
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V pátek meteorologové čekají polojasno a při zvětšené oblačnosti ojediněle i přeháňky. Na severu a severovýchodě zpočátku bude až oblačno a místy se vyskytnou také přeháňky.
Nejnižší noční teploty budou 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C. Nejvyšší denní teploty pak 19, výjimečně 24 °C. Povane lokálně slabý, jinak mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Meteorologové čekají polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm. V pondělí bude od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou 13 až 8 °C, postupně pak 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 °C, v neděli pak 26 až 31 °C.