Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko čeká týden ve znamení ochlazení. V neděli nastane výrazná změna

Autor:
  6:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celý pracovní týden bude teplotně pod normálem. Čekají nás studené noci a přes den se teploty budou většinou pohybovat průměrně kolem 20 °C s občasnými přeháňkami. Na jihu Moravy bude tepleji. Výrazně vyšší teploty přinese až víkend, kdy meteorologové očekávají i tropické třicítky.

V pondělí bude přes den v jižní polovině území většinou polojasno, v severní polovině území pak většinou oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle a na severu místy přijdou přeháňky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.

Nejvyšší denní teploty budou 18 až 23 °C. Na jihu Moravy bude tepleji kolem 25 °C. V 1 000 metrech na horách kolem 12 °C, na Šumavě pak kolem 16 °C. V noci povane slabý západní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s, přes den mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který bude později večer slábnout.

V úterý bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na severu a severovýchodě území.

Nejnižší noční teploty budou 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou 19 až 23 °C, na jižní Moravě pak až 25 °C. Bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Ve středu zpočátku meteorologové čekají většinou polojasno, od severu bude postupně oblačno až zataženo. Ojediněle a později večer v severní polovině území místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky.

Nejnižší noční teploty budou 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty budou přes 20 °C, výjimečně 25 °C. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Udeří silné bouřky, meteorologové zpřísnili výstrahu. Varují i před kroupami

Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, na většině území se objeví občasné deště nebo přeháňky. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat.

Nejnižší noční teploty budou 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak 17 až 21 °C, na jihu Moravy bude až 23 °C. Povane slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.

Stačí malý posun a počasí může být úplně jiné. Je fér to lidem říct, říká meteorolog

V pátek meteorologové čekají polojasno a při zvětšené oblačnosti ojediněle i přeháňky. Na severu a severovýchodě zpočátku bude až oblačno a místy se vyskytnou také přeháňky.

Nejnižší noční teploty budou 13 až 9 °C, v údolích ojediněle až 7 °C. Nejvyšší denní teploty pak 19, výjimečně 24 °C. Povane lokálně slabý, jinak mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Meteorologové čekají polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm. V pondělí bude od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou 13 až 8 °C, postupně pak 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 °C, v neděli pak 26 až 31 °C.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

„Doufám, že zůstanu živ.“ Ruský opozičník Naděždin oznámil odstoupení z kampaně

Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy...

Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu, kvůli nátlaku úřadů a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti...

20. července 2026  7:14

Viceprezident USA J. D. Vance oznámil narození čtvrtého potomka

Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách...

Americký viceprezident J. D. Vance (41) a jeho manželka, druhá dáma Spojených států Usha Vanceová (40), oznámili narození svého čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident...

20. července 2026  6:56

Česko čeká týden ve znamení ochlazení. V neděli nastane výrazná změna

ilustrační snímek

Celý pracovní týden bude teplotně pod normálem. Čekají nás studené noci a přes den se teploty budou většinou pohybovat průměrně kolem 20 °C s občasnými přeháňkami. Na jihu Moravy bude tepleji....

20. července 2026  6:38

Britský premiér Starmer oficiálně odstupuje z funkce, nahradí jej Burnham

Starosta Manchesteru Andy Burnham oslavuje volební vítězství. (19. června 2026)

Britský premiér Keir Starmer v pondělí odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi Labouristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III.

20. července 2026  6:27

Okamura přiletěl do Číny. Před cestou se sešel s tajnými službami

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Číny (20. července 2026)

Od našich zpravodajů v Číně Zrušit vízovou povinnost pro české občany cestující do Číny, přilákat čínské turisty do Česka či možnost uspořádat v Praze výstavu terakotové armády. To jsou jen některé cíle, s nimiž odletěl na...

19. července 2026,  aktualizováno  20. 7. 6:14

Vláda projedná navýšení penze pracujícím důchodcům a lidem po osmdesátce

Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...

Zvýšení penzí pracujícím důchodcům i lidem po osmdesátce projedná vláda. Z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí na poslední chvíli vypadl návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu...

20. července 2026  6:06

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....

20. července 2026  5:13

Portál občana je záchrana času i nervů. Co se dá vyřídit bez fronty na úřadě

Ve spolupráci
Portál občana: výpis z rejstříku, body řidiče i datová schránka online

Doběhnete k úřadu pár minut po zavírací době a na dveřích visí cedule „Zavřeno“. S Portálem občana vás to ale trápit nemusí. S úřady díky němu totiž můžete komunikovat online, kdykoliv se to hodí...

20. července 2026

Maďary trápí jaderný projekt v režii Moskvy. Vycouvat však nebude snadné

Premium
Jaderná elektrárna Paks je jediná atomová elektrárna v Maďarsku a pokrývá téměř...

Maďary trápí jaderný projekt v režii Moskvy. Stavební práce jsou už v plném proudu, přesto kritici navrhují rozjetou výstavbu reaktorů v elektrárně Paks II zakonzervovat. „Další investování je...

20. července 2026

iDNES Premium jen za 19 Kč na 3 měsíce. Odemkněte si prémiové čtení na celé léto

O skvělý obsah nejen během léta se starají investigativní novinář Václav...

Léto je časem zaslouženého odpočinku, ke kterému neodmyslitelně patří i kvalitní a nerušené čtení. iDNES.cz proto přichází s mimořádnou letní nabídkou. Za jednorázový poplatek pouhých 19 korun...

20. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Jednodušší genetické úpravy rostlin dostaly v EU zelenou

Enzym CRISPR (zeleně a červeně) se připojuje k dvojité šroubovici DNA (fialová...

Po letech odkladů schválil europarlament před prázdninami usnadnění genetických úprav rostlin. Tzv. nové genomické techniky (NGT) se budou dělit do dvou kategorií – ty, které by mohly vzniknout i při...

20. července 2026

Milionový byznys hnutí STAN, investovalo přes firmu. Vše je legální, tvrdí vedení

Premium
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

Společnost BeSTAN vznikla coby servisní organizace pro hnutí STAN. Firma měla pro poslance tohoto hnutí nakupovat vybavení do kanceláří, zajišťovat pronájem a podobně. Redakce iDNES.cz však zjistila,...

20. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×