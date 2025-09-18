Babí léto dorazí o víkendu v plné síle, teploty budou atakovat tropickou třicítku

Počasí v Česku bude ke konci tohoto týdne slunečné a teplé, meteorologové očekávají babí léto s teplotami atakujícími tropickou třicítku. Situace nastane typicky pro toto období - tlaková výše se bude udržovat nejprve nad jižní, postupně nad jihovýchodní Evropou a kolem ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Do Česka přichází babí léto, ke konci týdne nás čekají teploty místy přes 25 stupňů Celsia. (18. září 2025) | foto: ČHMÚ

Podle meteorologů se jasné a teplé počasí udrží až do neděle, kdy se odpolední teploty na většině území dostanou nad 25 stupňů Celsia. V noci a ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy, během dne bude převládat slunečno.

Změnu počasí lze očekávat až na počátku příštího týdne. Na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, místy bouřky, a teploty výrazně klesnou. Odpolední maxima pravděpodobně nepřekročí stupňů Celsia.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť, na severovýchodě zpočátku skoro jasno. Od jihozápadu během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. „Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 18 stupňů Celsia, v 1000 m na horách kolem 17 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem stupňů Celsia,“ uvedl pro iDNES.cz meteorolog Pavel Borovička z ČHMÚ.

V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C

V noci na pátek meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, jen na severovýchodě zpočátku až oblačno. K ránu se ojediněle objeví mlhy. Nejnižší teploty kledno na 13 až 9 stupňů Celsia, v údolích ojediněle kolem 7 stupňů Celsia.

V pátek vystoupají teploty na 24 až 28 stupňů Celsia. Očekáváme slabý jihozápadní vítr 1 až 4 m/s, který se bude měnit na jihovýchodní.

V sobotu bude v noci a ráno většinou jasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne očekáváme bude polojasno až oblačno. „Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích kolem 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia,“ dodal Borovička z ČHMÚ.

V neděli meteorologové počítají s polojasnou až jasnou oblohou, v noci a ráno se ojediněle objeví mlhy nebo nízká oblačnost. „Později odpoledne a večer čekejte na západě Čech přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky,“ upozornil Borovička z ČHMÚ. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 18 až 14 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupají na 24 až 28 stupňů Celsia.

V pondělí bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti a v Čechách se na většině území objeví přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou srážky až večer a jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou 15 až 10 stupňů Celsia, na východě kolem 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty v Čechách vystoupají 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 22 až 27 stupňů Celsia.

Od úterý do čtvrtka meteorologové očekávají oblačno až zataženo, na většině území se vyskytnou občasné srážky nebo přeháňky, místy i bouřky. Noční teploty budou klesat na 7 až 12 stupňů Celsia, denní maxima se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupňů Celsia, na východě zpočátku kolem 20 stupňů Celsia.

