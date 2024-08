Červenec byl výjimečně teplý, vlna veder nyní opět pokryla Česko

Letošní červenec byl teplotně nadprůměrný. Většinu měsíce se teploty vzduchu držely nad normálem. Tropické dny zaznamenalo více jak deset dní v měsíci téměř čtyřicet meteorologických stanic v Česku, průměrná měsíční teplota vzduchu v tuzemsku 19,8 °C byla o 1,5 stupně vyšší než normální hodnota z let 1991–2020. Teploty se na konce měsíce července dostaly zpět na průměr, nyní se však opět vrátil tropický týden.

„Výraznější ochlazení očekáváme až na přelomu tohoto a příštího týdne, kdy k nám kolem tlakové níže nad severozápadní až severní Evropou začne proudit chladnější vzduch,“ uvedl meteorolog Pavel Borovička.

Vyššími teplotami budou zasaženi hlavně lidé s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem. „Jedná se zejména o osoby s kardiovaskulárními chorobami, jedince s nemocí dýchacího ústrojí a starší občany. Doporučujeme vyvarovat se psychické zátěže a provádět pouze lehké, nezbytně nutné práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.

Před extrémními vedry utíkají lidé k vodě nebo do parku, kde se mohou schovat ve stínu. Například v Praze tak na místní koupaliště a do bazénů míří každý den tisíce lidí. Jak je vidět na teplotní mapě hlavního města, nejhorší je situace v centru, kde je méně stromů a vegetace, která by před teplem chránila. V úterních 15 hodin byla maximální naměřená teplota v Praze na meteorologické stanici na Karlově na hodnotě 33,8 stupňů Celsia.

Do rekreačního areálu Žluté lázně u Vltavy zamířila už v pondělních vedrech patnáctiletá Anna s malým bratrem a babičkou. „Jdeme si užít společné odpoledne na vzduch,“ poznamenala.

Dopoledne v pracovní den do areálu vešlo pouze pár desítek lidí. Větší vytížení Žluté lázně zažívají odpoledne. „Za den tu projde přes tisíc lidí, odpoledne zhruba sto až sto padesát za hodinu,“ odhadla pokladní.

O něco větší nápor měli v nedalekém Plaveckém stadionu Podolí. Zchladit se přišel asi padesátiletý Václav. „Chodím jenom v létě. O víkendu bych sem asi nešel, viděl jsem, že se tu tvoří i fronty, přes týden to není tak přeplněné,“ říká.

Podobně starý Miroslav naopak do Podolí chodí plavat pravidelně i po zbytek roku, takže má srovnání. „Většinou jsem tu od devíti hodin, to je ještě pohodička, ale v poledne se to začíná plnit. Chodí i hodně dětí,“ popisuje letní situaci.

V pondělí po poledni bylo v bazénovém areálu přes sedm stovek lidí. K dispozici mají kromě několika vnitřních i venkovních bazénů a vodních atrakcí například lehátka zdarma. Je jich však tak málo, že najít prázdné je v době vytížení takřka nemožné.

Někteří obyvatelé města v horkých dnech míří do parků, oblíbený je Střelecký ostrov uprostřed Vltavy. „Na dnešek jsem byla připravená. Sleduju předpovědi, takže jsem věděla, že bude horko,“ říká Svjatlana, která v parku odpočívá na lavičce.

Třicet stupňů je podle ní maximum, ve kterém se dá venku trávit čas. S tím souhlasí Karin a Lenka, které ven vyrazily s dětmi. „Poslední dobou si zvykám, třicet jde ještě unést,“ myslí si první z nich.

Ve stínu na lavičkách odpočívá i několik turistů. „Nečekali jsme, že bude tak horko. Dvacet pět ještě ujde, ale v tomhle počasí člověk musí někam mezi stromy,“ míní Gelind, která s manželem přijela navštívit Prahu z Německa.

Pětadvacet stupňů jako ideální teplotu hodnotí i jiní. Pětačtyřicetiletý Josef čeká na autobus ve stínu na zastávce a říká: „Je mi velký vedro, o pět stupňů míň by byl ideál.“ A souhlasí s ním Eva: „Je mi horko, navíc sluníčka se bojím. Pořád nosím sluneční brýle a mažu se.“

Podle Oliny z Ukrajiny je nejlépe ve dvaceti stupních. „Dneska už mi to stačilo,“ komentuje. „Komu by v tomhle horko nebylo. Ale volné oblečení a hodně vody vždycky pomáhá. A stín někde v parku,“ radí Ludmila.

Úterkem počínaje by se počasí mělo začít proměňovat. „V úterý odpoledne a večer se na západě a jihozápadě území zejména v horských oblastech mohou objevit ojediněle a izolované silné bouřky s pomalým postupem, v nichž může za krátkou dobu spadnout kolem 40 mm, v opakovaných bouřkách i více,“ uvedl ČHMÚ.