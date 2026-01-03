Kvůli sněžení jsou zpožděné linky hromadné dopravy v severní části Prahy, na Kladensku, Mělnicku a v severní část Prahy-východ a Prahy-západ. Problémy měly hlavně autobusy v kopcích. Provoz je přerušený na lince 316 mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, informoval PID na webu.
Silnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Řidiči by jízdu měli přizpůsobit podmínkám, které se mohou v jednotlivých úsecích lišit. „Odstraňujeme lokální závěje,“ uvedl Tyl.
Některé městské i příměstské autobusové spoje nabíraly podle pražského dopravního podniku velká zpoždění, na linkách 223 a 316 byl provoz zastaven, na některé zastávky autobusy nezajížděly. V hlavním městě a okolí podle meteorologů brzo ráno vydatně sněžilo, později už sněžení ustalo.
Sněhové jazyky a závěje se tvoří například na některých silnicích na Příbramsku a na Mladoboleslavsku, ale i v dalších částech kraje.
|
Večer začne v Česku platit výstraha před náledím. Na přelomu roku má vydatně sněžit
V regionu se v sobotu ráno objevují sněhové přeháňky i sněžení, teploty jsou od minus tří stupňů po jeden stupeň Celsia. Kvůli sněžení může být snížená i dohlednost.
Od pátku je kvůli závějím uzavřená silnice třetí třídy mezi Mšenem a obcí Stránka, během soboty by měla být opět v provozu.
Meteorologové zaznamenali v centrální části Ústeckého kraje, na Kladensku, Mělnicku, v Praze a okolí ráno intenzivní sněžení, za hodinu napadlo kolem tří centimetrů sněhu. Postupně sněžení sláblo.