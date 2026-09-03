Začátek září se nese ve znamení příjemného pozdně letního počasí. Už včerejší maxima vystoupala na 22 až 26 °C a na jižní Moravě bylo ještě tepleji, stanice Strážnice a Lednice naměřily až 28,2 °C. Teplý trend bude pokračovat i v dalších hodinách.
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Během čtvrtka převládne oblačná obloha, přičemž ráno a dopoledne se přechodně vyjasní až na polojasno. Zejména v Čechách se ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Teploty se odpoledne dostanou na 21 až 25 °C, na jihu Moravy teploměr ukáže až 27 °C a na horách v tisíci metrech kolem 17 °C. Vát bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. V noci na pátek teploty klesnou na 18 až 13 °C při polojasné až oblačné obloze s ojedinělým deštěm.
V pátek vyvrcholí příliv teplého vzduchu
Pátek přinese vrchol stávající teplé vlny. Přes den bude sice většinou oblačno, na severu až zataženo se slabým deštěm, od jihozápadu se však během odpoledne začne oblačnost protrhávat. Později večer se pak na severu Čech znovu zatáhne a rozprší se.
Denní maxima dosáhnou 25 až 29 °C a na jižní Moravě padne i tropická třicítka s hodnotami až do 31 °C. Na horách se rtuť teploměru vyšplhá k 21 °C. Vát bude mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
V noci na sobotu a v sobotu ráno přejde přes naše území studená fronta. Sobotní den tak začne zataženou oblohou a na většině území deštěm, přeháňkami nebo ojedinělými bouřkami. Během dopoledne a kolem poledne se ale počasí od severozápadu rychle vylepší, srážky ustanou a vyjasní se na polojasno až skoro jasno. Noční teploty se udrží mezi 16 a 20 °C (na severu 13 až 17 °C), denní se budou pohybovat v rozmezí 20 až 24 °C, na jihu a jihovýchodě ještě kolem 26 °C.
V neděli se pak můžeme těšit na převážně jasnou až polojasnou oblohu, pouze na východě bude přechodně více mraků. Po ránu se mohou zejména u vody tvořit mlhy a vzduch se citelně ochladí na 10 až 5 °C. Odpoledne však teploty opět vystoupají na příjemných 21 až 25 °C při slabém větru.
Návrat tropů a středeční zlom
Slunečný a teplý ráz počasí vydrží i v pondělí, kdy se při polojasnu maxima dostanou na 23 až 28 °C. V úterý se teploty vyšplhají na 25 až 30 °C, na jihu Moravy dokonce až k 32 °C.
Ve středu ale dorazí výraznější zlom, zatažená obloha přinese déšť, přeháňky a místy bouřky. Od západu se začne znatelně ochlazovat a ve druhé polovině týdne už denní maxima spadnou na podzimních 15 až 20 °C, přičemž v noci naměříme jen 12 až 7 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz