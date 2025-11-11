Za polární září nemusíte cestovat až na sever. I v Česku máte už brzy šanci ji vidět

Autor: ,
  18:44
V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance pozorovat v Česku polární záři, uvedli na síti X meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Potenciál zahlédnutí záře bude podle nich nejvyšší za celý letošní rok. Situaci ale může mimo jiné komplikovat počasí, například četné mlhy v nižších polohách.
Polární záře pozorovaná v Chrástu u Plzně. (10. května 2024)

Polární záře pozorovaná v Chrástu u Plzně. (10. května 2024) | foto: Géc DanielMAFRA

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...
Snímek polární záře nad Brněnskou přehradou získal ocenění České...
Takto zachytil polární záři nad Vysokým nad Jizerou Pavel Vítek. (13. srpna...
Polární záře byla v tomto roce k vidění ve Velké Británii.
24 fotografií

Podle ČHMÚ bude šance vidět polární záři zejména v noci ze středy na čtvrtek, kdy by měl k Zemi dorazit uvolněný materiál ze silné dnešní dopolední erupce na Slunci. „I dnes v noci je ale šance, Zemi by mohly zasáhnout nabité částice z předchozích erupcí,“ podotkli meteorologové.

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Počasí bude ale komplikované. V noci na středu i v noci na čtvrtek se budou tvořit v nižších polohách četné mlhy. Od vyšších poloh a hlavně na horách nad inverzí by ale mělo být většinou jasno.

„I když je potenciál i pro silnou polární záři rozhodně nejvyšší za celý letošní rok, situace má stále řadu nejistot - bude hlavně záležet, kdy přesně a v jaké míře dorazí materiál z jednotlivých erupcí. Nic tedy není jisté,“ dodal ČHMÚ.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům.

Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Za polární září nemusíte cestovat až na sever. I v Česku máte už brzy šanci ji vidět

Polární záře pozorovaná v Chrástu u Plzně. (10. května 2024)

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance pozorovat v Česku polární záři, uvedli na síti X meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Potenciál zahlédnutí záře bude podle nich...

11. listopadu 2025  18:44

Nemoc z první světové řádí v ukrajinských zákopech. Bez léčení zabije každého

Ukrajinský vojenský zdravotník ošetřuje v polní nemocnici u Bachmutu zraněného...

Plynatá sněť, která se za první světové války šířila v zákopech, se začala objevovat i na Ukrajině. Surové podmínky války a odolnost vůči antibiotikům činí z válečných zákopů téměř dokonalé prostředí...

11. listopadu 2025  18:37

Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel

Poměrně dobře se nově příchozí Ukrajinci adaptovali i na pracovním trhu. Hodně...

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu...

11. listopadu 2025  17:52

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:27

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno 

Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové

Herečka Sally Kirklandová.

V 84 letech dnes zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české herečky Anny ve stejnojmenném filmu z roku 1987. Kirklandová si za výkon vysloužila nominaci na...

11. listopadu 2025  16:58

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  16:56

Havlíček viní vládu z podvodu s rozpočtem. Předložte ho, vyzvali Pavel i STAN

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Spor o rozpočet na příští rok zaměstnává politiky. Jednala i něm nová koalice ANO, SPD a Motoristů. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  16:55

Turecká prokuratura žádá pro Erdoganova soka Imamoglua až 2430 let vězení

Istanbulský primátor Ekrem Imamoglu (16. března 2025)

Přes 2000 let hrozí přednímu tureckému opozičnímu politikovi Ekremu Imamogluovi, který byl zatčen v březnu, kdy vykonával funkci istanbulského starosty. Podle obžaloby Imamoglu vytvořil s dalším...

11. listopadu 2025  16:51

Regulace kratomu začíná. Prodávat se bude jen v pár kamenných obchodech

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na...

11. listopadu 2025  16:33

Řidič na Jablonecku se pokoušel vyhnout zvířeti, auto utopil v korytě řeky

Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)

V korytě řeky Nisy skončil řidič, který v úterý ráno havaroval na Jablonecku. Při jízdě mu údajně skočilo do cesty zvíře, kterému se následně pokusil vyhnout. Při nehodě se nikdo nezranil, na autě je...

11. listopadu 2025  16:32

V Gruzii se zřítil turecký armádní letoun. Tragické poslední okamžiky natočili

Záběry havárie tureckého armádního letounu C-130 (11. listopadu 2025)

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval na gruzínském území blízko hranice s Ázerbájdžánem, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Na palubě bylo podle ministerstva 20 tureckých...

11. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.