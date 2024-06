Severovýchod zasáhly bouřky. Obec na Olomoucku spláchl přívalový déšť

Již na severovýchodě hasiči museli zasahovat u popadancýh stromů, ale i rozlitých vod či u propadlých střech, které zanechalo za sebou pásmo bouřek, které ve večerních hodinách prošlo Olomouckým krajem. Ve 20:30 evidovali na šest desítek událostí, informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nyní jich je kolem 200.

Bouřky zkomplikovaly i provoz na železnici, voda zaplavila trať mezi Hranicemi na Moravě a Hustopečemi nad Bečvou, provoz je tam přerušený.

„Momentálně nejvíce zasahujeme v okresech Přerov a Olomouc. Jedná se o čerpání vody, která většinou natekla z okolních polí, také jde o zlomené stromy a například v obci Lazníčky na Přerovsku jsme řešili odlétlé plechy z budovy obecního úřadu,“ uvedla mluvčí hasičů.

Bouře zastavila provoz na trati mezi Hranicemi na Moravě a Hustopečemi nad Bečvou. Voda po dešti splavila do kolejiště menší množství bahna a odpadu hasičů. Podle nich by provoz mohl být obnoven po 21:00.

Meteorologové informovali o pomalém postupu silných bouřek, které se mají hnát severním směrem doprovázené zejména přívalovými srážkami kolem 30 mm/h, lokálně silnou bleskovou aktivitu a kroupami do 2 cm. V opakovaných bouřkách se vyskytnou úhrny až 50 mm.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Výstraha na silné bouřky stále platí pro celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, větší část Jihomoravského kraje a východní regiony Pardubického kraje, a to od dnešních 18:00 do čtvrtečních 03:00. V druhé polovině noci by měly bouřky slábnout.

„Celá situace se urychlila a i s ohledem na nově vznikající buňky je pravděpodobné, že se bouřky rozšíří více na sever,“ uvedli meteorologové na síti X

V atmosféře je podle nich hodně energie, takže lze čekat intenzivnější srážky, lokálně silnou bleskovou aktivitu a možnost menších krup do dvou centimetrů. „Není třeba se bát, že by byly kroupy větších rozměrů tak jako v pátek. Podmínky jsou tentokrát jiné,“ dodali. V bouřkách, které zejména přes Moravu a Slezsko přešly minulý pátek navečer, se vyskytovaly kroupy velké až osm centimetrů.

Morava a Slezsko se s následky bouřek potýkaly už v uplynulých dnech. Třeba v Českém Těšíně na Karvinsku po víkendové bouřce zůstaly poškozeny městské koupaliště, sportovní areál nebo hřbitov. Krátce předtím bouřky výrazně zasáhly Ostravu, kde bouře lámala a vyvracela stromy i v oblíbených Komenského sadech nebo v zoo, která byla dočasně z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Nebezpečný může být rychlý odtok z krajiny a lokální záplavy, především v místech většího nasycení půdy na hraničních horách.

„Letní nebo i tropické teploty budou pokračovat až do neděle, kdy dorazí od západu studená fronta a s ní déšť, přeháňky a bouřky,“ dodávají meteorologové.

Podle předpovědi ČHMÚ mohou teploty v pátek a sobotu dosáhnout 28 až 32 stupňů. Při zvětšené oblačnosti se vyskytnou ojediněle přeháňky nebo i bouřky.

Stejné teploty budou i v neděli. Déšť či přeháňky ale zasáhnou většinu území, místy to bude i se silnými bouřkami. Od pondělí pak teploty začnou klesat na maximálně 27 stupňů, později v týdnu jen maximálně 23 stupňů.