Na přelomu roku přijde zima. Na horách hrozí sněhové jazyky a závěje

  19:49
Na přelomu roku přijde do Česka zima. Teploty i přes den budou jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje, uvedl v pátek na X Český hydrometeorologický ústav. V prvním týdnu roku 2026 se ráz počasí příliš nezmění. Meteorologové očekávají podprůměrné teploty, možná i celodenní mrazy ve všech polohách a poměrně časté sněžení.

Zima na Cínovci. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Konec tohoto roku a začátek příštího bude charakterizován velkou oblačností, teplotami v nejnižších polohách přes den maximálně lehce nad nulou stupňů Celsia a častějším sněžením, zejména na horách,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Sněžení nebo sněhové přeháňky budou na horách mnohem častější než dosud od pondělí nebo úterý, a to hlavně v severních pohraničních horách. Na přesný odhad množství sněhu je ale zatím příliš brzy, jasněji bude ke konci týdne, podotkli meteorologové.

„Na horách bude už od úterý počasí výrazně zimní s celodenními mrazy a ve dnech kolem silvestra také bude více foukat. Lze tedy očekávat i typické zimní jevy jako sněhové jazyky nebo případně i závěje,“ napsal ČHMÚ. Lidé, kteří kolem silvestra pojedou na hory, by tak podle meteorologů měli být připravení na opravdu zimní podmínky.

V podobném duchu se velmi pravděpodobně ponese první týden roku 2026, uvedl ČHMÚ. Do Česka totiž bude nadále proudit velmi chladný a patrně i vlhký vzduch od severu či severozápadu.

V některých dnech nejsou vyloučené celodenní mrazy ve všech polohách, poměrně často bude sněžit. Výraznou změnu počasí meteorologové nepředpokládají ani ve výhledu do 10. ledna, to je ale podle nich ještě velmi daleko.

