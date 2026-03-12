Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku malá oblačnost a ojediněle také mlhy. V Čechách se na většině území, na Moravě a ve Slezsku postupně místy vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během dne od západu v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku srážky ustanou a ubude oblačnosti, někde se mohou tvořit mlhy.
Nejvyšší teploty dosáhnou 9 až 13 stupňů, na většině území Moravy a Slezska bude ještě tepleji, mezi 12 a 16 stupni. Teploty nad nulou budou i na horách, v tisíci metrech kolem 5, v Beskydech kolem 9 °C. Povane slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 m/s.
V noci na pátek bude jasno nebo skoro jasno, větší oblačnost bude na Moravě a ve Slezsku. Místy se vytvoří mlhy, které budou zejména v Čechách i mrznoucí. Teploměry v noci ukážou 5 až 1 stupeň nad nulou, ale při uklidnění větru může mrznout.
V pátek přes den bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Ráno a dopoledne místy se vytvoří mlhy, které mohou být hlavně v Čechách i mrznoucí. Později odpoledne na západě Čech bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou stále nadprůměrné na první polovinu března, dosáhnou 12 až 17 °C. Povane slabý, postupně většinou mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.
V sobotu meteorologové očekávají oblačno až polojasno. Během dne bude v Čechách od západu dále přibývat oblačnosti. Odpoledne mohou místy přijít přeháňky a postupně na západě Čech v polohách nad tisíc metrů i sníh. V noci teploty spadnou k 8 až 4 stupňům, v Čechách při uklidnění větru dokonce až ke 2 °C.
Ovšem nejvyšší denní teploty budou atakovat rekordy. Pohybovat se budou mezi 13 až 18 stupni, na západě Čech bude kolem 11 °C.
V neděli se počasí citelně změní. Meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, na východě území zpočátku i polojasno. Místy přijdou přeháňky nebo občasný déšť, v Čechách se mohou v polohách nad 700 metrů objevit srážky sněhové.
V noci na neděli teploty klesnou k 8 až 4 °C, v západní polovině Čech pak kolem 2 °C. A přes den zůstanou až o deset stupňů níž než v sobotu. V Čechách ukážou teploměry 5 až 10 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak 11 až 15 °C. V Čechách povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové čekají oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Sníh se vyskytne v polohách nad 700 metrů. Později večer ubude srážek a částečně i oblačnosti. Noční teploty se budou pohybovat mezi 5 až 1 °C, při malé oblačnosti spadnou i jeden stupeň pod nulu. Přes den teploměry ukážou 7 až 11 °C.
