Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové, noci budou mrazivé

V pondělí bude zataženo s nízkou oblačností, ráno místy, postupně jen ojediněle mlhy. Zejména na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří ojediněle mrholení nebo slabý déšť, později večer i slabé sněžení. Ojediněle, na horách zpočátku místy skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr zavane rychlostí 2 až 6 m/s.
V úterý se nevyjasní, zpočátku se vyskytnou ojediněle mlhy. Někde lehce zaprší. Nad 600 m, během večera nad 400 m, na severovýchodě ve všech polohách přijdou sněhové srážky. Nejvyšší teploty dosáhnou 2 až 6 °C. Mírný východní až severovýchodní vítr se sílou 2 až 6 m/s bude večer místy zesilovat.
Ve středu meteorologové opět čekávají zataženo až oblačno. V jižní polovině území a místy na horách bude sněžit. Na jihu Moravy pod 300 m se vyskytne i déšť nebo sníh. Večer srážky ubudou, na severu území i oblačnosti. Noční teploty klesnou na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupají na -2 až +2 °C. Většinou čerstvý severovýchodní vítr zafouká rychlostí 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později večer částečně zeslábne.
Ve čtvrtek ráno slunce nejspíše nevysvitne, na jihu lze očekávat slabé sněžení. V severní polovině území se během odpoledne a večera místy vyjasní. V noci se teploty propadnou na -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až na -8 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -4 až 0 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr bude mít rychlost 3 až 7 m/s, zpočátku místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Během dne bude zvolna slábnout.
Pátek bude doprovázet jasno až polojasno, ojediněle zataženo s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty spadnou na -3 až -8 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr nepřekročí 4 m/s.
Od soboty do pondělí meteorologové očekávají zpočátku jasno až polojasno, místy i zataženo s nízkou oblačností a ojediněle slabé sněžení. Postupně přibude oblačnosti a v závěru období místy, zejména na horách, občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -3 a -8 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 0 a 5 °C.