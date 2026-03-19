Studená fronta přinese do Česka déšť i sníh, konec víkendu bude slunečný

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, zpočátku v severozápadní polovině Čech, během dne místy i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, v nížinách až 15 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku během dne místy vítr mírný 3 až 7 m/s.
V noci na pátek meteorologové předpovídají jasno až polojasno, postupně od severu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty +3 až -1 °C, při uklidnění větru až -3 °C. Slabý proměnlivý do 4 m/s.
Počasí rozdělí Česko napůl. A po Velikonocích přijde změna, říká předpověď
V pátek přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na jihu i polojasno. „Během dne od severu ojediněle déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Večer ubývání srážek a v místy i oblačnosti,“ uvádí meteorolog ČHMÚ Marjan Sandev. Nejvyšší teploty budou mezi 9 až 14 °C. Slabý proměnlivý, přes den severní vítr do 4 m/s.
V sobotu meteorologové čekají oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m, postupně od severu nad 1000 m srážky sněhové.
Během odpoledne od severovýchodu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, na jižní Moravě kolem 12 °C. Slabý, během dne přechodně mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V neděli bude oblačno až polojasno, na jihozápadě a jihu území zpočátku ojediněle déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1000 m i srážky sněhové. Během dne v severovýchodní polovině území, večer postupně místy i jinde až jasno. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C. Slabý vítr z východních směrů do 4 m/s nebo klidno.
Sedm krajů na východě Česka ohrožuje silný vítr, hasiči mají desítky výjezdů
V pondělí meteorologové také očekávají polojasno, během dne až oblačno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Slabý, během dne přechodně mírný jižní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, od středy na většině území přeháňky, na horách, postupně od středních poloh smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty v úterý +3 až -2 °C, uprostřed období 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 11 až 16 °C, v závěru období 6 až 11 °C.