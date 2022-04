Květy ovocných stromů jsou v ohrožení. V noci se místy vrátí neúprosný mráz

Výstraha meteorologů platí od půlnoci do nedělních 9:00. Mráz, který by mohl poškodit vegetaci, se může podle ČHMÚ objevit ve všech regionech v polohách do 600 metrů nadmořské výšky.

Rostliny mohou lidé podle meteorologů ochránit v případě nižší vegetace třeba zakrytím světlou netkanou textilií. V případě stromů je možno použít rosení v ranních hodinách nebo zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Podle Martina Šrytra z Odbytového družstva ovoce Český ráj, které obhospodařuje zhruba 450 hektarů ovocných sadů na deseti místech ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji, se proto budou muset sadaři co nejdříve rozhodnout, zda jabloně a třešně ve svých sadech proti mrazu ochrání spíše protimrazovými svícemi nebo vodním postřikem.

„Obáváme se hlavně noci na pondělí, kdy mají být mrazy největší. Jabloně už jsou ve fázi zeleného poupěte, kdy už může s teplotami pod nulou dojít k poškození,“ uvedl Šrytr.

Družstvo bude ochranu proti poškození stromů mrazem letos řešit poprvé, protože stromy nebyly při posledních mrazech v tak pokročilém vegetačním stadiu. V sobotu tak budou rozhodovat mezi ochranou svícemi, která je nákladnější, a vodním postřikem. Voda na květu vytvoří ledový obal, který zabrání, aby květy úplně promrzly.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz