Nejdřív proletí Německem, pak vtrhne i k nám. Česko zasáhne orkán Sabine

„Sabine zasáhne i Českou republiku, i u nás můžeme mluvit o orkánu,“ říká Jan Šrámek meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu. Vítr dorazí nejprve na sever Čech a měl by postupně zesilovat už během nedělního večera. Největší nebezpečí bude ale hrozit na začátku příštího týdne.

„Studená fronta s nejsilnějším větrem dorazí v pondělí ráno přibližně kolem sedmé hodiny do Krušných hor a bude postupovat dále k jihovýchodu až k východu,“ vysvětluje Šrámek. Do Prahy se orkán opře o něco později – kolem osmé až deváté hodiny dopoledne. Pak bude pokračovat dál a na východě země bude nejcitelnější zhruba po dvanácté hodině.

„Krátkodobě budou nárazy větru v nížinách dosahovat i rychlosti sto kilometrů v hodině, na hřebenech hor to může být i kolem sto padesáti kilometrů za hodinu,“ upozorňuje Šrámek. Jde tedy o skutečně velmi silný vítr a lidé by měli být opatrní. Původní předpověď počítal s výrazně nižší maximální silou okolo devadesáti kilometrů za hodinu.

Meteorologové doporučují především dobře zajistit okna a dveře. Na zahradě by nemělo ležet nic co může snadno uletět. Ideální je neopouštět bezpečné budovy, lidé by v žádném případě neměli chodit do lesa. Nedoporučuje se ani jízda automobilem.

Předpokládá se, že silný vítr bude schopný vyvracet stromy. Hrozí proto škody na majetku i na některých budovách. Meteorologové varují, že místy hrozí také přerušení dodávek elektrického proudu kvůli poničenému vedení. Vítr může být tak silný, že dokáže převrátit i nenaloženou dodávku.

Orkán se bude během soboty pohybovat nad Atlantikem a nad Německo se přesune v neděli a kolem poledne by měl zasáhnout severovýchod země. Potom se postupně přesune nad naše území, se vzdáleností od moře by měl ale postupně slábnout. Orkán by měl provázet i příliv velmi chladného vzduchu a srážky.