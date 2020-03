Česko zasáhne silný vítr. Na některých řekách platí povodňová pohotovost

Ve čtvrtek bude podle meteorologů z ČHMÚ na většině území Čech foukat čerstvý jihozápadní až západní vítr 5 až 10 metrů za sekundu, s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu). Vítr by měl v noci zeslábnout. Je ale pravděpodobné, že se objeví i v průběhu pátku, kdy by měl západní vítr postihnout kromě Čech i část Moravy.

Výstraha před silným větrem platí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj a Liberecký kraj od čtvrtečních 8:00 do 18:00. Lidé by měli zajistit dveře a okna a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty.



Meteorologové také varují, že se vlivem dešťových srážek a tání sněhu na horách zvedají hladiny řek. V jižních Čechách v okolí Sušice na Klatovsku platí ode do čtvrtečního poledne povodňová pohotovost. V několika regionech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje je vyhlášena méně závažná povodňová bdělost - v Čechách do čtvrtka, na Moravě až do pátku.

Nejvýraznější vzestupy ČHMÚ očekává v povodí horní Otavy (Vydra a Křemelná). Tam předpovídá, že hladiny překročí druhý povodňový stupeň a nevylučuje ani krátkodobé překročení stupně třetího.



Na ostatních tocích v povodí horní Otavy a na některých tocích v povodí horní Vltavy, horní Berounky, horní Jizery, horní Moravy a v horním povodí Ohře pak meteorologové očekávají možné překročení prvního stupně povodňové aktivity.

Řeky na Šumavě, v Českém lese a Krušných horách by měly kulminovat ve středu večer, poté začnou klesat. Toky v povodí horní Jizery a horní Moravy budou kulminovat poprvé během středy a po přechodných poklesech stoupnou i během čtvrtka. Kulminovat by měly opět ve čtvrtek večer, případně v noci na pátek. V pátek pak ČHMÚ očekává jejich pokles.