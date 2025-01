Na silnicích hrozí náledí, Trutnovsko a Olomoucko pokrývá sníh

Středočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, někde mohou namrzat. Nebezpečí námrazy hrozí například na silnici II/237 u Nového Strašecí na Rakovnicku, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Namrzlé silnice komplikovaly dopravu v úterý večer hlavně na Kladensku a Rakovnicku. „Od večera jsme měli ve všech oblastech nasazené veškeré sypače, zhruba 133, aktuálně jsou všechny silnice sjízdné, holé a mokré po chemickém ošetření, lokálně to samozřejmě může namrzat, teploty jsou lehce nad nulou,“ řekl pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Středočeští hasiči evidují od úterní půlnoci do dnešních 07:00 sedmnáct dopravních nehod. „Ledovka měla největší vliv na nárůst událostí ve večerních hodinách na Kladensku. Zde jsme evidovali čtyři dopravní nehody,“ uvedli hasiči na síti X. Nejkomplikovanější byla nehoda dvou autobusů, které se kvůli ledovce srazily u Lidic, tři lidé skončili s lehčími zraněními v nemocnicích.

Podle předpovědi bude ve středu v regionu zataženo až oblačno, místy zejména v jihovýchodní polovině kraje déšť se sněhem, nad 400 metrů může sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ❗️Dnes ráno stále pozor, na mnoha místech přetrvává náledí, a to i přesto, že jsou teploty vzduchu nad bodem mrazu a zatáhla se obloha.

❄️ Od jihozápadu se zároveň rozšiřuje pásmo srážek, které během rána a dopoledne zasáhne většinu území ČR a kromě nížin by mělo sněžit (nejvíce… https://t.co/oHh7tjec9L https://t.co/oTYEg7W5mT oblíbit odpovědět

Náledí na Vsetínsku a Kroměřížsku

Také vozovky ve Zlínském kraji jsou ve středu ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku a Kroměřížsku se na nich při poklesu teplot místy může tvořit náledí, na Zlínsku existuje na silnicích nebezpečí vzniku námrazy. Silnice v regionu jsou většinou mokré, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do středečních 09:00 platí v celé České republice výstraha meteorologů před tvorbou náledí.

Průjezd po silnici III/05021 u Bánova na Uherskohradišťsku komplikuje nehoda, při které osobní auto srazilo srnu. Na náměstí Svobody v Kunovicích na Uherskohradišťsku se srazila dvě osobní auta, nehoda se podle dostupných informací obešla bez zranění. Policii nyní zaměstnává také havárie osobního auta na silnici III/49724 u Napajedel na Zlínsku.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V regionu bude ve středu podle Českého hydrometeorologického ústavu zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm. Vát by měl mírný vítr, který odpoledne zeslábne.

Možné zmrazky v Libereckém kraji

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s opatrností. Teploty jsou zde kolem nuly a na mokrých površích se lokálně tvoří náledí či zmrazky. Namrzlá může být i silnice I/35 z Liberce do Turnova. V kraji k ránu místy sněžilo. Vyplývá to z údajů na webech silničářů a meteorologů.

Slabá vrstva sněhu je na silnici I/10 z Jablonce nad Nisou přes Tanvald do Harrachova či na silnici I/13 z Liberce na Frýdlant. Nový sníh pokryl i vedlejší silnice v Jizerských horách a západní části Krkonoš.

Podle předpovědi by ve středu v kraji mělo být zataženo až oblačno, dopoledne bude slabě sněžit nebo se budou vyskytovat sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma až jedním stupněm.

Sníh na Trutnovsku a Olomoucku

Na Trutnovsku ve středu ráno sněžilo a na silnicích zůstává rozbředlý sníh. Na nesolených cestách v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží vrstva uježděného sněhu o síle do pěti centimetrů. Místy může být sníh zledovatělý. Teploty se ve středu ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus tří stupňů Celsia. Uvedli to silničáři a meteorologové.

Vyjma Trutnovska byly hlavní silniční tahy v kraji ve středu ráno po chemickém ošetření mokré.

Přes den bude v kraji zataženo, dopoledne se od jihozápadu čeká místy sněžení. V nižších polohách by mělo pršet. Teploty by se měly pohybovat od nuly do pěti stupňů, na horách od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia

Na severu Olomouckého kraje začalo ve středu po 07:00 opět sněžit, hlásí dispečeři správ silnic na Šumpersku a Jesenicku. Vozovky jsou tam po chemickém ošetření zatím většinou holé a mokré, zvýšená opatrnost je nadále nutná v nejvyšších polohách na úsecích udržovaných inertním posypem. V ostatních částech regionu je zatím polojasné počasí, teploty se pohybují kolem nuly.

„Začalo před chvílí sněžit. Cesty jsou holé a vlhké po chemickém ošetření, na inertních úsecích je zaježděná vrstva sněhu. Ledovka se přes noc tvořila, ale je posolená,“ řekla ráno ČTK dispečerka šumperské správy silnic.

Podobná situace je na Jesenicku. „Vozovky jsou zatím holé a vlhké, začalo sněžit - nemělo by to však být nic dramatického, předpoklad jen jeden až tři centimetry sněhu. Kvůli oblevě vše slezlo, zbytky sněhu byly pouze na Rejvízu, nyní posíláme opět auta ven,“ řekl ve středu ráno ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Podle informací na sociální síti Českého hydrometeorologického ústavu se od jihozápadu rozšiřuje pásmo srážek, které ve středu dopoledne zasáhne většinu území ČR.