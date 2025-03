Ráno mrazíky, přes den slunečno. Česko čeká nadprůměrně teplý týden

V pondělí čekají meteorologové jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude zpočátku místy zvětšená oblačnost. Ráno se ojediněle mohou objevit mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 6 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. Povane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V noci na úterý bude polojasno až oblačno, zpočátku místy i skoro jasno. K ránu se mohou ojediněle vytvořit mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty budou od 0 do -4 °C, v údolích až -6 °C. Slabý proměnlivý vítr bude foukat do 3 m/s nebo klidno.

„V úterý čekáme polojasno až oblačno, ale během dne bude postupně oblačnosti ubývat, a to až do vyjasnění,“ popisuje meteoroložka Sýkorová. Ráno se mohou ojediněle vyskytovat i mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty budou mezi 8 až 13 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 m/s.

Ve středu bude podle ČHMÚ jasno nebo skoro jasno. Ráno se ojediněle vyskytnou mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při uklidnění větru a v údolích až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na severovýchodě přechodně vítr mírný jihozápadní 2 až 6 m/s.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ☀️Čeká nás týden jarních nadprůměrných teplot, většinou slunečné oblohy a bez deště.



😉Už řadu dní je prognóza příštího týdne jasná. Většinou slunečné dny a mrazivá rána. Zejména v první polovině týdne budou stále ranní teploty i výrazněji pod nulou, ty odpolední ale budou…

Ve čtvrtek předpokládá Sýkorová jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, i mrznoucími. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při mírném větru kolem +3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.

I v pátek vydrží jasno až polojasno a ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C, při mírném větru kolem +5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.