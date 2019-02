V Česku opět přituhlo, v Krkonoších klesly teploty až k minus 15 stupňům

V Královéhradeckém a Pardubickém kraji stále místy leží nesouvislá vrstva zledovatělého sněhu nebo zmrazky. Kluzké silnice jsou i v Železných horách na Chrudimsku. Že se v regionu se v noci na dnešek výrazně ochladilo potvrdily ranní informace meteorologů a silničářů.

V Krkonoších leží zbytky zledovatělého sněhu například na silnici do Horní Malé Úpy. Opatrní musejí být řidiči i na nesolených silnicích v nejvyšších polohách Orlických hor. „Na silnici II/312 pod podjezdem na vjezdu do obce Lichkov od Mladkova na Orlickoústecku vyvěrá voda a namrzá. Úsek je rozsolený a označený,“ upozornili silničáři.



V sobotu by mělo být na východě Čech jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem by mělo být kolem minus dvou stupňů.

D1 byla v pátek večer zavřená, dálnice byla kluzká i ráno

Problémy na dálnici D1 podle informací Správy a údržby dálnic Velký Beranov byl v místě zřejmě ucpaný kanál a voda vytékající na silnici zmrzla. „Situace by ale už měla být v pořádku a upozornění platilo do osmé hodiny ranní. Jinde na Vysočině jsou silnice bez omezení sjízdné, i když teploty podle krajských silničářů v noci klesly k mínus 9 stupňům. Silnice jsou holé i na jihu Čech.

Podle dispečera jihočeských silničářů jsou silnice suché a vymrzlé. „Na Vimpersku se poběží Šumavský maraton, tam se údržba obnovuje, jinak jsou pouze kontrolní výjezdy, zatím jsou silnice v pořádku,“ řekl.



Oproti tomu silničáři na severu Čech doporučují opatrnost, protože silnice mohou namrzat. V Libereckém kraji klesly teploty někde až k minus 11 stupňům Celsia, na Jizerce naměřili minus 17,3 stupně. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, pozor by si ale měli dát motoristé na led z tajícího sněhu z mantinelů kolem silnic.

Pozorní by měli být řidiči hlavně na horách, kde je zmrzlý sníh

Kvůli tání sněhu přes den se na silnicích vytvořily vyjeté koleje. Zledovatělá jsou i parkoviště v lyžařských střediscích. Na řadě míst stále horské silnice lemují vysoké sněhové mantinely, které zhoršují výhled.



Teploty na severu Čech se v sobotu pohybují od minus 11 do minus 4 stupňů, tepleji je v Ústeckém kraji. Většinou je jasno, nebo oblačno a fouká jen slabý vítr. Převážně slunečné počasí vydrží podle meteorologů po celý den, teploty by měly vystoupat maximálně ke čtyřem stupňům, na horách ale bude většinou mrznout.