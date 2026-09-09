Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém facebooku.
Podle něj srážky na východ republiky dorazily večer. Někde zaprší až v noci a ve čtvrtek se už maximální teploty v Česku srovnají. Budou se pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
Na Moravě a ve Slezsku ve středu přepsaly teplotní rekordy pro 9. září zhruba dvě třetiny stanic měřících alespoň 30 let. V celé republice to bylo 37 stanic ze 170, tedy 22 procent, uvedli meteorologové.
Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Přes 32 stupňů bylo i v Karviné a Ropici u Třince, rovných 32 stupňů naměřila jihomoravská Lednice.
V úterý padaly teplotní rekordy po celé zemi, konkrétně na 127 dlouhodobě měřících stanicích. Nejvíc, 33,5 stupně, zaznamenaly jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech na Litoměřicku.
Právě Doksany drží absolutní český teplotní rekord, letos 28. června tam bylo 41,9 stupně Celsia.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz