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Česko rozdělilo počasí: Morava měla tropy, západ hlásil jen 18 stupňů

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  19:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Kvůli postupující studené frontě zažilo ve středu Česko velké teplotní rozdíly. Na Moravě a ve Slezsku panovalo ještě horké slunečné počasí s tropy i přes 32 stupňů Celsia, zatímco na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém facebooku.

Podle něj srážky na východ republiky dorazily večer. Někde zaprší až v noci a ve čtvrtek se už maximální teploty v Česku srovnají. Budou se pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.

Na Moravě a ve Slezsku ve středu přepsaly teplotní rekordy pro 9. září zhruba dvě třetiny stanic měřících alespoň 30 let. V celé republice to bylo 37 stanic ze 170, tedy 22 procent, uvedli meteorologové.

Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Přes 32 stupňů bylo i v Karviné a Ropici u Třince, rovných 32 stupňů naměřila jihomoravská Lednice.

Ilustrační snímek
Mapa teploty vzduchu ve 14:00, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. (9. září 2026)
Mapa teploty vzduchu v 10:00, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. (9. září 2026)
Mapa s předpovědí slunečního svitu ve středu 9. září 2026
6 fotografií

V úterý padaly teplotní rekordy po celé zemi, konkrétně na 127 dlouhodobě měřících stanicích. Nejvíc, 33,5 stupně, zaznamenaly jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech na Litoměřicku.

Právě Doksany drží absolutní český teplotní rekord, letos 28. června tam bylo 41,9 stupně Celsia.

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