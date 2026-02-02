Počátek týdne bude nadále mrazivý, postupně se ale oteplí

Autor:
  6:52
Počasí na začátku týdne se bude podobat tomu víkendovému. Meteorologové očekávají převážně velkou oblačnost a mráz. Srážky ve formě slabého sněžení nebo mrznoucího mrholení se vyskytnou jen lokálně a s větší pravděpodobností na Moravě než v Čechách nebo ve Slezsku. Postupně se bude oteplovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Dnes (v pondělí) bude zataženo až oblačno, na Šumavě místy i polojasno. Ojediněle meteorologové očekávají slabé sněžení nebo i mrznoucí mrholení.

Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C, na severovýchodě kolem -5 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C, na Šumavě až -1 °C. Mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s bude večer na jihu Moravy a na Českomoravské vrchovině zesilovat, na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.

V noci na úterý bude zataženo až oblačno. Ojediněle meteorologové také počítají se sněžením nebo i mrznoucím mrholením. Vyskytnout se mohou i mlhy.

Nejnižší teploty budou -1 až -5 °C, na severovýchodě kolem -8 °C. Mírný, na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě čerstvý vítr z východních směrů 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na severovýchodě bude vanout slabý vítr do 4 m/s.

V úterý přes den se očekává zataženo až oblačno a ojediněle sněžení nebo mrznoucí mrholení. Na Moravě očekávají meteorologové opět srážky místy a postupně i smíšené nebo dešťové. Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C. Mírný, místy čerstvý vítr z východních směrů 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), bude večer slábnout. Na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.

Ve středu se očekává většinou zataženo a postupně od jihovýchodu na většině území občasný déšť, v Čechách, zejména v severozápadní polovině Čech nad 500 m, na Moravě a ve Slezsku nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové přeháňky. Zpočátku se ojediněle mohou objevit i srážky mrznoucí. Místy se vyskytnou mlhy, zpočátku i mrznoucí.

Ve čtvrtek meteorologové předpokládají zataženo až oblačno a zpočátku na většině území občasný déšť, v Čechách nad 500 m, na Moravě a ve Slezsku nad 800 srážky smíšené nebo sněhové. Během dne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.

Místy se mohou tvořit mlhy, zpočátku ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Slabý jižní až jihovýchodní vítr do 4 m/s, zpočátku na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek se dle předpovědi očekává většinou zataženo, na horách a jinde jen ojediněle polojasno. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo i mrznoucí mrholení. Místy se budou tvořit mlhy, i mrznoucí.

Nejnižší noční teploty budou +3 až -2 °C, v západní polovině Čech až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 6 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s nebo klidno.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, od vyšších poloh srážky smíšené nebo sněhové. Místy mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C.

Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Počátek týdne bude nadále mrazivý, postupně se ale oteplí

Inverze na Ještědu (31. prosince 2024)

Počasí na začátku týdne se bude podobat tomu víkendovému. Meteorologové očekávají převážně velkou oblačnost a mráz. Srážky ve formě slabého sněžení nebo mrznoucího mrholení se vyskytnou jen lokálně a...

2. února 2026  6:52

Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish

Bad Bunny se stal držitelem Grammy za album roku (Los Angeles, 1. února 2026),

Cenu Grammy za album roku získal portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku...

2. února 2026  6:31

Lékaři bez hranic musejí opustit Gazu. Odmítli nahlásit zaměstnané Palestince

Generální tajemník OSN António Guterres při setkání Rady bezpečnosti OSN (24....

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) musí opustit palestinské Pásmo Gazy do konce února, rozhodlo v neděli izraelské ministerstvo pro diasporu. Organizace totiž podle...

1. února 2026  11:32,  aktualizováno  2. 2. 6:18

Vláda bude jednat o odkladu superdávky i o modernizaci letiště v Čáslavi

Andrej Babiš a Aleš Juchelka odevzdali svůj hlas v Ostravě ve volbách do...

Odložení vyplácení nové superdávky, která nahradí čtyři nynější příspěvky, o čtvrt roku projedná vládě. Počítá s tím dvojice dvojice poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Úřady...

2. února 2026  5:55

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Komerční sdělení
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou pořádá Dny otevřených dveří

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou každoročně otevírá své dveře veřejnosti, aby žákům základních škol i jejich rodičům přiblížila možnosti studia v...

2. února 2026

Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina...

2. února 2026

Jak bezpečně využívat umělou inteligenci pro své zdraví? Čtěte praktické rady

ilustrační snímek

Zdravotní negramotnost nás často stojí víc než ta finanční. Zatímco chyby v hospodaření ohrožují naši peněženku, nedostatek zdravotní gramotnosti má hluboké a dlouhodobé dopady na kvalitu našeho...

2. února 2026

Britové se stávají mistry v otužování. Teplo domova je pro ně drahý luxus

Premium
Sněhové podmínky v Leedsu. (11. ledna 2026)

Od naší spolupracovnice v Británii Nová britská realita. Rostoucí ceny nutí domácnosti vypínat v zimě topení nebo rušit dětem kroužky. Jak vypadá každodenní život v zemi, kde se počítá každá minuta pod proudem teplé vodou?

2. února 2026

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium
Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října...

Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní...

2. února 2026

Opilcům zabavíme auta, plánuje Tejc. Stát bude moci sebrat i vůz, který nepatří řidiči

Premium
Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Dáte si pár piv a řídíte? Brzy byste mohli přijít o auto. Dokonce i v případě, že by vůz patřil někomu jinému než vám. Nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chystá průlomovou novinku, která by měla...

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pokud USA zaútočí, bude to znamenat regionální konflikt, pohrozil Chameneí

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu....

Pokud Spojené státy zaútočí na Írán, tentokrát to bude znamenat regionální ozbrojený konflikt, varoval v neděli íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou...

1. února 2026  10:23,  aktualizováno  21:42

V Turecku sjel v mlze autobus z dálnice a převrátil se. Zemřelo nejméně 9 lidí

V jihoturecké provincii Antalya v neděli havaroval osobní autobus, který sjel...

V jihoturecké provincii Antalya dnes sjel dálkový autobus ze silnice a havaroval. Nehoda si vyžádala devět obětí a 26 zraněných, informovala místní média. Podle ministerstva zahraničí mezi...

1. února 2026  12:05,  aktualizováno  20:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.