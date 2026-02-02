Dnes (v pondělí) bude zataženo až oblačno, na Šumavě místy i polojasno. Ojediněle meteorologové očekávají slabé sněžení nebo i mrznoucí mrholení.
Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C, na severovýchodě kolem -5 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C, na Šumavě až -1 °C. Mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s bude večer na jihu Moravy a na Českomoravské vrchovině zesilovat, na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.
V noci na úterý bude zataženo až oblačno. Ojediněle meteorologové také počítají se sněžením nebo i mrznoucím mrholením. Vyskytnout se mohou i mlhy.
Nejnižší teploty budou -1 až -5 °C, na severovýchodě kolem -8 °C. Mírný, na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě čerstvý vítr z východních směrů 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na severovýchodě bude vanout slabý vítr do 4 m/s.
V úterý přes den se očekává zataženo až oblačno a ojediněle sněžení nebo mrznoucí mrholení. Na Moravě očekávají meteorologové opět srážky místy a postupně i smíšené nebo dešťové. Nejvyšší teploty budou -3 až +2 °C. Mírný, místy čerstvý vítr z východních směrů 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), bude večer slábnout. Na severovýchodě vítr slabý do 4 m/s.
Ve středu se očekává většinou zataženo a postupně od jihovýchodu na většině území občasný déšť, v Čechách, zejména v severozápadní polovině Čech nad 500 m, na Moravě a ve Slezsku nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové přeháňky. Zpočátku se ojediněle mohou objevit i srážky mrznoucí. Místy se vyskytnou mlhy, zpočátku i mrznoucí.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají zataženo až oblačno a zpočátku na většině území občasný déšť, v Čechách nad 500 m, na Moravě a ve Slezsku nad 800 srážky smíšené nebo sněhové. Během dne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
Místy se mohou tvořit mlhy, zpočátku ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Slabý jižní až jihovýchodní vítr do 4 m/s, zpočátku na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek se dle předpovědi očekává většinou zataženo, na horách a jinde jen ojediněle polojasno. Ojediněle se vyskytne slabý déšť nebo i mrznoucí mrholení. Místy se budou tvořit mlhy, i mrznoucí.
Nejnižší noční teploty budou +3 až -2 °C, v západní polovině Čech až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 6 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s nebo klidno.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, od vyšších poloh srážky smíšené nebo sněhové. Místy mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C.