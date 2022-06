Nové varování. Komáři jsou díky počasí mimořádně aktivní, létají i v dešti

„Index aktivity komárů vyjadřuje vhodnost počasí pro letovou aktivitu komárů,“ píší meteorologové ČHMÚ na svém webu.

Optimální teplota pro komáry je podle odborníků mezi 15 až 28 °C, maximum pak až do 40 stupňů Celsia. Ideální vlhkost vzduchu by měla být přes 40 procent. Za vyšší teploty podle ČHMÚ samička komára natráví krev rychleji, což je předpoklad pro vytvoření vajíček.

„Komárům svědčí také bohaté srážky, neboť ty vytvářejí vhodná stanoviště pro vývoj komářích larev,“ uvádí ČHMÚ. Upozorňuje rovněž, že komáři jsou schopni letu i během deště. Kalamitní druhy se tak podle meteorologů šíří hlavně po velkých povodních a záplavách.

Meteorologové upozorňují na to, že na komáry má vliv také změna klimatu. Kvůli zvyšující se průměrné teploty se mohou teplomilné druhy přesunovat na sever, tedy i do České republiky. Do země se tak mohou dostat nové druhy, což by mohlo ovlivnit místní spektrum nemocí, které komáři přenáší.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI Pozor na mimořádnou aktivitu komárů! Ta dnes panuje na většině území Čech a také v některých částech Moravy a Slezska.

K situaci přispěly bohaté srážky (které vytvářejí vhodná stanoviště pro vývoj komářích larev) a vhodná vzdušná vlhkost a teplota. Více: https://t.co/qDKkUvOa2V https://t.co/75aMOOZfUx oblíbit odpovědět

Česko v noci na čtvrtek zasáhly silné bouře. Nejhorší byla situace zejména v jižních Čechách. V Českém Krumlově na Polečnici, v Hracholuskách na Zlatém potoku, v Bavorově na Blanici a na Botiči v pražských Průhonicích,nad ránem platil třetí stupeň povodňové aktivity. Index aktivity komárů zveřejnil ČHMÚ na čtvrtek, pátek a sobotu.