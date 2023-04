Teploty v noci klesnou pod bod mrazu, hrozí omrznutí kvetoucích stromů

⚠️Výstraha ČHMÚ

➡️Noční minimální teploty budou klesat pod bod mrazu. Mráz by mohl v polohách pod 500 m n. m. poškodit zejména kvetoucí meruňky, broskvoně a rané odrůdy slivoní.



➡️V noci na pondělí (3. 4.) bude mrznout na většině území kromě oblastí v jižní polovině Jihomoravského a na západě Zlínského kraje. Výstraha platí zatím do středečního rána (5. 4.), v dalších dnech se může upřesnit nebo prodloužit pro něktré oblasti až do rána čtvrtečního (6. 4.).