„V neděli během dne očekáváme zejména na severozápadní a střední Moravě mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast se bude postupně zmenšovat, lokálně se však může tvořit i během odpoledne,“ píší meteorologové na sociální síti X.
Kvůli očekávaným srážkám a tajícímu sněhu také rozšířili výstrahu před vzedmutím hladin na některých řek. „Dosažení prvního stupně povodňové aktivity očekáváme v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí,“ informuje ČHMÚ.
|
Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek
S ledovkou jsou problémy především na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji, kde zůstává vrstva uježděného sněhu. V Krkonoších je sníh místy zledovatělý.
Zbytky sněhu ráno zůstávaly i na některých vedlejších silnicích v Železných horách a v okolí Hlinska na Chrudimsku. Hlavní silniční tahy a dálnice D11 a D35 na východě Čech byly v neděli ráno po dešti nebo mrholení většinou mokré. Teploty se v neděli ráno pohybovaly od minus dvou do plus šesti stupňů Celsia.