Tající sníh a déšť na východě Čech zvednou hladiny řek, varují meteorologové

  11:11
Kvůli srážkám a tání sněhu varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před zvýšením hladin některých řek na severovýchodě České republiky. Dosažení prvního stupně povodňové aktivity se dá během neděle a pondělí očekávat v povodí Jizery či Cidliny. Nadále také platí výstraha před ledovkou na severní a střední Moravě.

Jizera, obec Přepeře na Turnovsku (14. září 2024) | foto: MAFRA

„V neděli během dne očekáváme zejména na severozápadní a střední Moravě mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast se bude postupně zmenšovat, lokálně se však může tvořit i během odpoledne,“ píší meteorologové na sociální síti X.

Kvůli očekávaným srážkám a tajícímu sněhu také rozšířili výstrahu před vzedmutím hladin na některých řek. „Dosažení prvního stupně povodňové aktivity očekáváme v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí,“ informuje ČHMÚ.

Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek

S ledovkou jsou problémy především na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji, kde zůstává vrstva uježděného sněhu. V Krkonoších je sníh místy zledovatělý.

Zbytky sněhu ráno zůstávaly i na některých vedlejších silnicích v Železných horách a v okolí Hlinska na Chrudimsku. Hlavní silniční tahy a dálnice D11 a D35 na východě Čech byly v neděli ráno po dešti nebo mrholení většinou mokré. Teploty se v neděli ráno pohybovaly od minus dvou do plus šesti stupňů Celsia.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

22. února 2026  11:11

Americký velvyslanec pobouřil Araby. Má extremistickou rétoriku, zuří Saúdové

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee (18. prosince 2025)

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vzbudil značné pobouření mezi muslimskými státy. Na otázku konzervativního moderátora Tuckera Carlsona řekl, že by bylo v pořádku, pokud by si Izrael vzal...

22. února 2026  10:59

Rusko znovu útočilo na ukrajinskou energetiku, použilo drony i řízené střely

Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)

Rusové v noci na neděli opět zaútočili na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, nasadili desítky útočných dronů a balistických a řízených střel. Podle ruských úřadů se po velkém ukrajinském útoku...

22. února 2026  10:38

Bezpečnost žáků? Školy obklopují zátarasy i zákazy vjezdů, rodiče je ale často ignorují

ilustrační snímek

Řidiči v Boskovicích na jižní Moravě mají už několik dekád zakázaný vjezd do ulice, kde sídlí dvě školy. Omezení mělo zajistit bezpečnost pro žáky, kterých se tam denně pohybuje kolem 1 500. Kamery...

22. února 2026  10:32

Spirituální kolonialismus. Ruská církev pomáhá Kremlu rozšiřovat vliv v Africe

Kostel svatého Sergia z Radoněže ruské pravoslavné církve v jihoafrickém...

Ruská pravoslavná církev rychle expanduje v afrických státech. Podle pozorovatelů tak slouží zájmům Kremlu. Církev šíří jeho protizápadní ideologii a přes náboženské představitele může ovlivňovat i...

22. února 2026  9:36

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk Illek, změnila vedení. Nová ředitelka chebské „Gé čtyřky“ Alice Šmídová je absolventkou Institutu...

22. února 2026  9:15

Americké firmy mění šéfy. Šanci dostávají mladší a ne tolik zkušení, říká analýza

Gregory Abel, člen nejužšího vedení Berkshire Hathaway na snímku z 5. května...

Největší americké korporace loni zažily bezprecedentní generační obměnu ve vedení. Rekordní počet firem vyměnil generální ředitele a častěji sahal po nových tvářích. Do čela podniků tak přišli mladší...

22. února 2026

Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach...

22. února 2026  7:47

U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, tedy na ostrov, o který dlouhodobě usiluje. Není jasné co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, obyvatelé ostrova mají bezplatnou...

22. února 2026  7:16

Diplomatická pře kvůli ilegálním obřízkám v Belgii. USA mluví o antisemitismu

Premium
Americká velvyslanec v Belgii Bill White ukazuje obraz rituální obřízky před...

Belgická policie vyšetřuje tři muže kvůli provádění rituální obřízky bez lékařského vzdělání. Případ vyvolal ostrou diplomatickou roztržku poté, co americký velvyslanec Bill White obvinil Belgii z...

22. února 2026

Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Premium
Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět...

Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a...

22. února 2026

