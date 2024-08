Vedra nekončí. Závěr prázdnin přinese tropické teploty, ale i bouřky

Ve středu teploty v Česku vystoupaly nad tropických 30°C, přičemž nejtepleji bylo ve Strážnici na jižní Moravě, kde naměřili 34°C. Podobně vysoké teploty se očekávají i v dalších dnech, a to minimálně do poloviny příštího týdne. Navzdory převážně slunečnému počasí se však mohou ojediněle objevit přeháňky a bouřky. Ve čtvrtek by mohlo zejména ve východní polovině Čech spadnout až 40 milimetrů srážek.