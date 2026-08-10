Jak to dnes bude s bouřkami? Modely si protiřečí, zoufají si meteorologové

Pondělní večer přinese slabou studenou frontu s přeháňkami a bouřkami. Zaprší snad konečně pořádně? Nevypadá to, připouštějí meteorologové. Přeháňky se vyskytnou odpoledne a večer lokálně od západu a naprší v nich jen málo srážek.
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S bouřkami je to ještě nejasnější. Ani přesné meteorologické modely se neshodnou v tom, jestli v Česku udeří.
„Energie sice bude dostatek, ale vlhkosti, která je pro vznik bouřek také potřeba, bude docela málo,“ vysvětlují meteorologové na svých sociálních sítích. Profil atmosféry bude většinou suchý a bude chybět i takzvaný spouštěč, který by konvekci nastartoval.
„Vzhledem k množství dostupné energie CAPE je vyšší pravděpodobnost výskytu bouřek na Moravě a ve Slezsku. Nebude jich ale mnoho, takže ne každý se s bouřkou setká,“ upřesňují v předpovědi na pondělní odpoledne.
Ovšem ještě včera velmi přesný meteorologický model Aladin ve svých výpočtech silné bouřky připouštěl. A německý model ICON-D2 stále se silnými bouřkami počítá, ale zůstal v tom osamocený. „Pokud by tedy vyšel jeho scénář, který se zdá jako málo pravděpodobný, mohly by se právě na Moravě a ve Slezsku vyskytnout hlavně během odpoledne a večera ojediněle i silné bouřky,“ uvádějí meteorologové.
Jejich hlavním nebezpečným projevem by kvůli suchému prostředí byly především silné nárazy větru, které by mohly překonat i 70 kilometrů v hodině.
Jaké bude počasí?
Noc na úterý bude polojasná až skoro jasná, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka, ale jen ojediněle. Teploty klesnou k 17 až 13 stupňům, na jihu Moravy se udrží kolem 18 a v tisíci metrech na horách kolem 13 °C.
V úterý se v Česku mírně ochladí, nejvyšší odpolední teploty se udrží pod tropickou třicítkou, mezi 23 až 28 °C, jen na jihu Moravy bude opět kolem 30 stupňů. Ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní.
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Ve středu, kdy nastane zatmění Slunce, bude opět jasno nebo skoro jasno. Noc na středu bude po dlouhé době jedna z nejchladnějších, teploty spadnou k 12 až 8 stupňům, na jihu Moravy zůstanou na 13 °C. A také denní teploty budou jen příjemně letní, nikoliv tropické. Pohybovat se budou mezi 25 až 29 stupni, na severu a severovýchodě území mezi 22 až 25 °C.
Ve čtvrtek se vrátí třicítky. Bude jasno nebo skoro jasno s nočními teplotami 14 až 9 a odpolední maximy mezi 26 až 31 stupni, na severovýchodě území 23 až 26 °C.
V pátek vyžene slunečné počasí teploty k 27 až 32 °C.
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V sobotu bude ještě větší horko, 31 až 36 °C. Nebe jasné nebo skoro jasné, odpoledne začne od západu hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a na západě se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Meteorologové však předvídají jen slabé srážky do pěti milimetrů, v bouřkách kolem 10 mm.
Od neděle do úterý bude podle předpovědi oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy přeháňky a bouřky. Noční teploty se udrží mezi 21 až 16 stupni, nejvyšší denní v neděli vyšplhají k 28 až 32 stupňům, na jihovýchodě až k 35 °C. Na začátku příštího týdne bude postupně 24 až 28 °C.