Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Jak to dnes bude s bouřkami? Modely si protiřečí, zoufají si meteorologové

Petra Škraňková
  14:18
Noční bouřka nad pražským Žižkovem ve středu 7. srpna nad ránem

Noční bouřka nad pražským Žižkovem ve středu 7. srpna nad ránem | foto: Lukáš Michlovský

Předpověď bouřek v Česku v pondělí 10. srpna odpoledne
Na obloze se budou střídat mraky se sluncem, slibují meteorologové na pondělní...
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás...
15 fotografií
Nad českým územím v pondělí odpoledne přejde od severozápadu studená fronta, která hlavně během odpoledne a večera může přinést bouřky. Meteorologové přiznávají, že modely jsou v předpovědích rozdělené. Jak to dnes bude s bouřkami?

Pondělní večer přinese slabou studenou frontu s přeháňkami a bouřkami. Zaprší snad konečně pořádně? Nevypadá to, připouštějí meteorologové. Přeháňky se vyskytnou odpoledne a večer lokálně od západu a naprší v nich jen málo srážek.

Tropy v Česku pokračují. Chladnější bude jediný den v týdnu, slibuje předpověď

S bouřkami je to ještě nejasnější. Ani přesné meteorologické modely se neshodnou v tom, jestli v Česku udeří.

„Energie sice bude dostatek, ale vlhkosti, která je pro vznik bouřek také potřeba, bude docela málo,“ vysvětlují meteorologové na svých sociálních sítích. Profil atmosféry bude většinou suchý a bude chybět i takzvaný spouštěč, který by konvekci nastartoval.

„Vzhledem k množství dostupné energie CAPE je vyšší pravděpodobnost výskytu bouřek na Moravě a ve Slezsku. Nebude jich ale mnoho, takže ne každý se s bouřkou setká,“ upřesňují v předpovědi na pondělní odpoledne.

Noční bouřka nad pražským Žižkovem ve středu 7. srpna nad ránem
Předpověď bouřek v Česku v pondělí 10. srpna odpoledne
Na obloze se budou střídat mraky se sluncem, slibují meteorologové na pondělní večer.
Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026)
15 fotografií

Ovšem ještě včera velmi přesný meteorologický model Aladin ve svých výpočtech silné bouřky připouštěl. A německý model ICON-D2 stále se silnými bouřkami počítá, ale zůstal v tom osamocený. „Pokud by tedy vyšel jeho scénář, který se zdá jako málo pravděpodobný, mohly by se právě na Moravě a ve Slezsku vyskytnout hlavně během odpoledne a večera ojediněle i silné bouřky,“ uvádějí meteorologové.

Jejich hlavním nebezpečným projevem by kvůli suchému prostředí byly především silné nárazy větru, které by mohly překonat i 70 kilometrů v hodině.

Jaké bude počasí?

Noc na úterý bude polojasná až skoro jasná, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka, ale jen ojediněle. Teploty klesnou k 17 až 13 stupňům, na jihu Moravy se udrží kolem 18 a v tisíci metrech na horách kolem 13 °C.

V úterý se v Česku mírně ochladí, nejvyšší odpolední teploty se udrží pod tropickou třicítkou, mezi 23 až 28 °C, jen na jihu Moravy bude opět kolem 30 stupňů. Ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní.

Obavy z konce světa i Slunce skrz lahváče. Jak jsme prožívali zatmění v roce 1999

Ve středu, kdy nastane zatmění Slunce, bude opět jasno nebo skoro jasno. Noc na středu bude po dlouhé době jedna z nejchladnějších, teploty spadnou k 12 až 8 stupňům, na jihu Moravy zůstanou na 13 °C. A také denní teploty budou jen příjemně letní, nikoliv tropické. Pohybovat se budou mezi 25 až 29 stupni, na severu a severovýchodě území mezi 22 až 25 °C.

Ve čtvrtek se vrátí třicítky. Bude jasno nebo skoro jasno s nočními teplotami 14 až 9 a odpolední maximy mezi 26 až 31 stupni, na severovýchodě území 23 až 26 °C.

V pátek vyžene slunečné počasí teploty k 27 až 32 °C.

Přijde dvojí soumrak, líčí fotograf Horálek. Radí, jak zatmění pozorovat bezpečně

V sobotu bude ještě větší horko, 31 až 36 °C. Nebe jasné nebo skoro jasné, odpoledne začne od západu hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a na západě se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Meteorologové však předvídají jen slabé srážky do pěti milimetrů, v bouřkách kolem 10 mm.

Sucho v České republiceZobrazit

Od neděle do úterý bude podle předpovědi oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a místy přeháňky a bouřky. Noční teploty se udrží mezi 21 až 16 stupni, nejvyšší denní v neděli vyšplhají k 28 až 32 stupňům, na jihovýchodě až k 35 °C. Na začátku příštího týdne bude postupně 24 až 28 °C.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Ruský nejvyšší soud vyloučil protiválečnou stranu Jabloko z účasti na volbách

Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského...

Ruský nejvyšší soud vyloučil opoziční a protiválečnou stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Vyloučení Jabloka z voleb požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a...

10. srpna 2026  19:12,  aktualizováno  22:06

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. Zahynulo už přes sto lidí, další jsou v sutinách

Následky zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 (10. srpna 2026)

Západ Kolumbie v neděli postihlo zemětřesení o síle 7,4, které bylo cítit i v sousedním Ekvádoru a Panamě. Počet obětí vzrostl na nejméně 111, nejvíce mrtvých hlásí departement Risaralda, kde...

10. srpna 2026  15:38,  aktualizováno  20:52

Rusko ustoupilo od výroby Kinžalu. Raketa se neosvědčila, tvrdí Ukrajinci

Ruští vojáci připevňují hypersonickou střelu Kinžal na stíhačku MiG-31 během...

Rusko od dubna přestalo vyrábět rakety Kinžal, stejně jako střely Ch-32. Ušetřené prostředky vrhlo na rakety, které se projevují efektivněji a přesněji. Uvedl to zástupce náčelníka ukrajinské...

10. srpna 2026  20:02

Politolog: Strop důchodového věku? Vláda nemá peníze, téma vytáhne před volbami

Premium
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Odklad zastropování důchodového věku na 65 let je podle politologa Jana Kubáčka signálem, že vláda nemá dostatek peněz na změny penzijního systému. K tématu se podle něj může vrátit v roce 2028...

10. srpna 2026

Z Finska až na jih Evropy. Země obnovila po třech dekádách vlaky do Švédska

Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...

Finsko v neděli po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem. Železniční trasa tak propojila Finsko až s jihem Evropy. Na vlakovém nádraží v finském městě Oulu ráno panovala vzrušená...

10. srpna 2026  19:47

V Dobřichovicích našli po požáru uhořelé tělo. Případ si převzali kriminalisté

V Dobřichovicích u Prahy zasahovali hasiči u požáru chaty. Uvnitř spatřili tělo...

Středočeští hasiči v pondělí odpoledne vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic, uvnitř našli mrtvého muže. Chata kompletně shořela, příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. Hasiči...

10. srpna 2026  19:07,  aktualizováno  19:24

Dobby může v klidu spát. Fanoušci Pottera změnili trasu kabelu kvůli skřítkovu hrobu

Domácí skřítek Dobby z kouzelnické ságy Harry Potter

Fanoušci kouzelnické ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se zasloužili o přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který přišel na 430 milionů liber (12,2 miliardy Kč). Spojení mělo...

10. srpna 2026  19:13

Letadlo nad Prahou ohrožoval dron. Byl o kilometr výš, než je povoleno

ilustrační snímek

U letadla společnosti SAS na lince z Kodaně do Prahy se minulý čtvrtek objevil dron. Stroj se nacházel nad pražskými Štěrboholy ve výšce zhruba 1,3 kilometru, informoval Český rozhlas Plus. V okolí...

10. srpna 2026  19:09

Většina Francie vstoupila do krizového stavu, omezuje spotřebu vody

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

Na téměř 70 procentech Francie platí omezení ve využívání vody kvůli suchu, které se kvůli opakovaným vlnám veder prohlubuje. Vláda na středu svolala krizový štáb. Francouzská meteorologická služba...

10. srpna 2026  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

AfD se natahuje po první funkci zemského premiéra. Rozhodnou volby na východě

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Strana Alternativa pro Německo (AfD) by v nadcházejících volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mohla získat až 42 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury...

10. srpna 2026  18:28

Vysychající Dunaj vydal další válečnou loď. Výbuch ji rozmetal, sotva ji vojáci opustili

Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém...

Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém říčním dně pozůstatky z doby druhé světové války. Kolemjdoucí u břehu teď obdivují masivní nýtovaný kotel z maďarského...

10. srpna 2026  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.