Příští týden nás čeká babí léto, úvod podzimu bude teplejší než obvykle

Předpověď vychází z měsíčního výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých webových stránkách.



Meteorologové předpokládají, že období od 14. září do 11. října 2020 bude v Česku teplotně nadprůměrné. Nejteplejším by měl být podle měsíčního výhledu hned první týden od 14. září do 20. září, který bude připomínat babí léto.



„S pokračujícím podzimem budou průměrné teploty postupně klesat, ale i tak by měly zůstat většinou nad hranicí dlouhodobých teplotních normálů nebo se pohybovat na rozhraní běžných a nadprůměrných hodnot,“ uvedli meteorologové.



ČHMÚ uvádí, že z hlediska množství srážek bude následující měsíc v mezích dlouhodobých průměrů. Průměrný úhrn srážek činí v tomto období 41 milimetrů. Nejméně srážek podle meteorologů spadne v prvním týdnu.



Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 14. září do 11. října je 11,4 stupně Celsia. Nejteplejší byl v těchto dnech rok 2006, kdy se průměrná teplota vyšplhala na 13,5 stupně. Naopak v roce 1972 byl průměr pouze 7,6 stupně Celsia.