Na Moravě a ve Slezsku padaly teplotní rekordy. Naměřili tam i přes 18 °C

Na Moravě a ve Slezsku v neděli padaly rekordy, dosavadní maxima přepsalo 19 stanic. Nejtepleji, 18,5 stupně Celsia, bylo v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Přes 18 stupňů naměřili také v Karviné. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
foto: Profimedia.cz

V Jablukově překonali dosavadní rekord z roku 1972, který byl o 2,3 stupně nižší. V Karviné teplotou 18,1 stupně přepsali dva roky staré maximum a v Ostravě, kde bylo rovných 18 stupňů, 35 let starý rekord. V Opavě naměřili 17,4 stupně, dosavadní rekord 16 stupňů pocházel podle zveřejněné tabulky ČHMÚ z roku 1882.

„V Moravskoslezském kraji dnešní maximální teploty pokořila většina stanic, rekord padl ale i na třech stanicích ve Zlínském kraji a na jedné stanici v kraji Olomouckém,“ uvedl ČHMÚ.

Vyšší teploty v neděli byly jen na východě země. V Čechách přetrvávala zvětšená oblačnost po celý den a teploty během odpoledne nepřekonaly deset stupňů.

