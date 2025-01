Ledovka může v úterý večer a ve středu potrápit hlavně západní polovinu Čech

„V úterý večer, v noci na středu a ještě i ve středu dopoledne je největší pravděpodobnost mrznoucích srážek s tvorbou ledovky v západní polovině Čech. Menší pravděpodobnost tvorby ledovky není vyloučena ani na ostatním území, a to i během dne,“ uvedli meteorologové.

Lidé by podle nich měli při tvorbě ledovky chodit venku velmi opatrně a starší nebo méně mobilní by raději měli omezit vycházení. K opatrnosti meteorologové nabádají i řidiče, kteří by měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.

Ledovka nebo náledí ztěžovali dopravu i chůzi už v uplynulých dnech. Oba jevy ale vznikají jinak. Náledí pokrývá zemský povrch a vzniká postupným mrznutím deště na zemi nebo zmrznutím roztátého sněhu.

Naproti tomu ledovka vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech při mrznoucím dešti či mrholení. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem.