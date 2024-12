Dopravu komplikuje ledovka, na severu se můžou tvořit sněhové jazyky

Zpoždění podle informací PID kvůli nesjízdnosti komunikací nabírá několik spojů z Benešova, Zruči nad Sázavou nebo Ostrova – Hradiště. Některé zastávky byly dokonce do odvolání zrušeny.

„Silnice jsou mokré a místy namrzlé. Jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, ošetřujeme je chemickým posypem. V terénu je 28 sypacích vozů, 11 v okolí Kutné Hory, pak u Benešova a Mnichova Hradiště,“ řekla iDNES.cz mluvčí středočeské Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Hlavní město podle mluvčího hasičů Martina Kavky námraza netrápí. „Od rána jsme nevyjížděli k žádné dopravní nehodě kvůli počasí,“ informoval.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. Podle meteorologů se tam ráno a dopoledne při mrznoucím mrholení může tvořit slabá ledovka, srážky by se ale měly vyskytovat jen ojediněle.

Dnešní počasí Teploty ve středu ráno se na většině území pohybují kolem nuly. „Vzhledem k převládající velké oblačnosti během dneška se teploty ani výrazněji měnit nebudou, maxima čekáme v nižších a středních polohách mezi -1 až +3 °C, ve vyšších a horských polohách bude o něco chladněji,“ informuje ČHMÚ.

Teploty jsou ráno v kraji kolem nuly, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni Celsia. Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku, jinak jsou povrchy vozovek v kraji mokré či vlhké. Místy viditelnost snižují mlhy.

Uježděná a místy zledovatělá vrstva sněhu do pěti centimetrů leží na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách. Řidiči musejí být opatrní i na Rychnovsku, kde vítr může tvořit sněhové jazyky. Na Trutnovsku ráno mrholilo. Teploty se v Královéhradeckém kraji ráno pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, uvedli meteorologové.

Silničáři ráno vyjeli ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku, v Orlických horách a na Broumovsku v okrese Náchod. Hlavní silniční tahy v kraji včetně dálnice D11 byly ráno většinou vlhké, na Hradecku byly suché.

Uježděný sníh na silnicích na Moravě

Vlhké vozovky mohou během dne namrzat na Kroměřížsku a Vsetínsku. Na silnicích druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska, které přes zimu nejsou udržované chemicky, zůstává uježděná vrstva sněhu. Sjízdné jsou s opatrností, lokálně se na nich vyskytuje i ledovka.

Se zvýšenou opatrností je sjízdná také většina ostatních silnic ve Zlínském kraji, které jsou holé a vlhké, případně suché. Provoz na Masarykově náměstí ve Vizovicích na Zlínsku komplikuje nehoda dvou osobních aut, podle dostupných údajů se obešla bez zranění.

Ráno bylo v regionu většinou zataženo bez srážek a vál slabý vítr. V některých oblastech Vsetínska mrholilo a místy se tam také tvořily mlhy. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi minus dvěma až plus dvěma stupni Celsia.

Především ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by řidiči měli jezdit se zvýšenou opatrností. Dohlednost je snížená kvůli srážkám a v horách je na vozovkách uježděný sníh. Na některých místech se může tvoří ledovka nebo náledí, silnice mohou být místy namrzlé. Policisté kvůli námraze evidují vyšší počet dopravních nehod.

„Na silnicích po celém kraji, zejména na Frýdecko-Místecku, je již z noci námraza. Policisté řeší v této souvislosti vyšší počet dopravních nehod,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Nehoda sedmi vozidel se stala na nájezdu na D48 u Nošovic. V místě je omezena průjezdnost. Nehoda čtyř osobních vozidel je u Frýdlantu nad Ostravicí, a to na nájezdu na silnici I/56.

Na stejné komunikaci u počátku stoupání u přehrady Šance byl ráno spadlý strom přes vozovku. Silnice musela být uzavřena a tvořily se tam kolony. Štětínská po 8:30 uvedla, že strom již byl odstraněn a kolony se začaly rozjíždět. Mluvčí připomněla, že v úseku Šance-Bílá stále platí zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun. Kyvadlově je doprava řízena také na silnici I/57 mezi Opavou a Krnovem, protože se před Krnovem srazila tři osobní auta.

„Nehody by se dle dostupných informací měly obejít bez tragických následků, zraněné osoby si přebírají zdravotníci. Prosíme řidiče, aby na aktuální povětrnostní podmínky a stav sjízdností komunikací včas reagovali a přizpůsobili jízdu. Pokud je na silnici nehoda či omezení, dbejte při průjezdu zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení a pokyny policistů,“ doplnila Štětínská.

Před sněhovými přeháňkami varují silničáři hlavně na Bruntálsku a Opavsku. Vozovky jsou ale většinou po chemickém ošetření mokré nebo vlhké. Ve vyšších polohách Beskyd je uježděná vrstva nového sněhu krytá posypem.