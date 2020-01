Řidiči by měli být opatrní, v některých krajích platí výstraha před náledím

Liberecký kraj

Liberecký kraj se v úterý probudil do dalšího mrazivého rána, teploty na některých místech klesají až k minus šesti stupňům. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, silnice jsou vlhké a místy se objevují mlhy, které mohou namrzat. Žádné vážné problémy na silnicích ale zatím podle policie hlášené nejsou.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a vlhké po chemickém posypu. Na mostech a v otevřených úsecích ale mohou namrzat. Řidiči by si měli dát pozor také na silnicích nižších tříd, které silničáři nesolí. Hlavně v horských oblastech na nich může být zledovatělá vrstva ujetého sněhu.



Teploty v kraji se v úterý ráno pohybovaly od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Většinou je oblačno až zataženo, fouká jen slabý proměnlivý vítr a místy je mlhavo. Teploty přes den vystoupají maximálně ke čtyřem stupňům, většinou ale bude kolem nuly. Objevit se může slabý déšť nebo sněžení.

Moravskoslezský kraj

Silničáři v Moravskoslezském kraji místy stále nabádají ke zvýšené opatrnosti. Některé vozovky mohou v úterý namrzat nebo na nich stále může být ujetý sníh, a to ve vyšších polohách. Vyplývá to z informací Ředitelství silnice a dálnic (ŘSD).

Na mostě na dálnici D1 na 366. kilometru musejí řidiči dávat pozor na námrazu. Většina komunikací je ale v regionu holá a sjízdná bez omezení. Na silnici I/56 v Beskydech v úseku mezi Ostravicí a osadou Hlavatá, patřící k obci Bílá, platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun, protože silnice může být kluzká. Komunikace pro ně bývá v zimě uzavřená poměrně často, také nyní tam uzávěra platí již delší dobu.



Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku mohou v úterý ráno místy namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Vozovky ve vyšších polohách navíc pokrývá mnohde ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a suché, na Zlínsku vlhké. Také tam by měli motoristé jezdit opatrně. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je nejčastěji jasno až polojasno, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus 11 do minus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Přes den by mělo být většinou polojasno, lokálně s nízkou oblačností nebo mlhami, a to i mrznoucími. Odpoledne očekávají meteorologové místy přibývání oblačnosti. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji leží vrstva ujetého zledovatělého sněhu. Řidiči by měli být opatrní zejména v Krkonoších, na Broumovsku, ve vyšších polohách okresu Jičín a v Orlických horách. Ojediněle by se v kraji v úterý mohly objevit mrznoucí mlhy. Teploty v úterý ráno v kraji klesly k minus třem až k minus pěti stupňům Celsia, na horách až k minus deseti stupňům. ČTK to řekli silničáři a meteorologové.

V úterý by mělo být v Královéhradeckém kraji skoro jasno až polojasno, postupně se od západu čeká oblačno až zataženo. Teploty by se přes den měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem nuly.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou díky nízkým teplotám převážně holé a vymrzlé. Přes noc silničáři obnovovali hlavně posyp na úsecích silnic, kde se nesolí. Na nich také zůstává ujetý či zledovatělý sníh, nejvíc na Žďársku. Silnice jsou podle silničářů s opatrností sjízdné, vlhké povrchy mohou namrzat a v některých místech klouzat.

„Teploty se pohybují od minus pěti do minus osmi, je jasno, krásně to vymrzlo,“ řekl dispečer Krajské správy a údržby Kraje Vysočina Aleš Hubený. V noci podle něho vyjelo jen do deseti sypačů s inertním posypem, který na zledovatělém povrchu po projetí aut ubývá.

Na Vysočině bude v úterý podle meteorologů hlavně polojasno, především ve východní části kraje se ale mohou vyskytovat mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší odpolední teploty budou od nuly do tří stupňů Celsia.

Jihočeský kraj

Na některých jihočeských silnicích je náledí, všechny komunikace jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to v úterý řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich. Teploty se pohybují od minus osmi stupňů Celsia k nule.

„Prováděli jsme skoro ve všech okresech preventivní údržbu v noci, dnes (v úterý) k ránu. Teď na okrese České Budějovice kvůli lokálním náledím,“ řekl dispečer kolem 6:30.

V jižních Čechách bude v úterý polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, v polohách nad 800 metrů sněžení. Nejvyšší denní teploty vystoupají na jeden až čtyři stupňů Celsia, vyplývá z předpovědi meteorologů.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou v úterý ráno sjízdné silnice na Šumpersku. Důvodem je mrznoucí mrholení a místy i mlha, která snižuje viditelnost. Silnice jsou v Olomouckém kraji již většinou holé, správci je ošetřili chemicky. Pouze ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka leží na vozovkách ošetřovaných inertním materiálem sníh, vyplývá z informací ŘSD.

K obezřetnosti nabádají silničáři řidiče na hlavních tazích Šumperska, a to kvůli mlze a mrznoucímu mrholení. Od středních poloh na silnicích udržovaných inertně leží ujetá, místy zledovatělá sněhová vrstva krytá posypem. Obdobná situace je i na inertně udržovaných vozovkách na Jesenicku, uvádí ŘSD. Zvýšená opatrnost je podle silničářů nutná i při projíždění okolí Šternberku, silnice jsou tam většinou vlhké.

V oblasti Litovle jsou silnice mokré po chemickém ošetření, místy tam viditelnost komplikuje mlha, na Prostějovsku i Přerovsku jsou podle ŘSD v úterý ráno silnice sjízdné bez omezení.

Teploty byly v úterý ráno v Olomouckém kraji mrazivé, na Přerovsku se pohybují od osmi do pěti stupňů pod nulou. Podobně teplota klesla také na Prostějovsku. V kraji je v úterý jasno nebo polojasno.

