Noc na úterý bude extrémně mrazivá. V polovině týdne pak přijde oteplení

Konec minulého týdne přinesl na hory na severu, severovýchodě a východě republiky sněhovou nadílku. V Krkonoších napadlo zhruba kolem 40 centimetrů, v Jizerských horách a Jeseníkách i kolem 35 centimetrů a v Orlických horách až 30 centimetrů nového sněhu. V Beskydech sněžilo i během neděle a do pondělního rána zde za celou epizodu připadlo ojediněle i přes 50 centimetrů.

V pondělí bude podle předpovědi oblačno až zataženo, místy až polojasno. Na východě a severovýchodě se místy, jinde jen ojediněle přidá sněžení nebo sněhové přeháňky. Odpoledne meteorologové čekají ustávání srážek a ubývání oblačnosti.

Nejvyšší teploty vyšplhají na minus 3 až plus 2 °C, v tisíci metrech na horách jen kolem minus 6 °C. Podle meteoroložky Petry Sýkorové se v horských oblastech na severovýchodě a východě se budou zpočátku tvořit sněhové jazyky, místy i závěje.

V noci na úterý má být polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty klesnou k minus 5 až minus 10 °C, při celonočním vyjasnění a sněhové pokrývce kolem až kolem minus 13 °C.

V úterý přes den bude skoro jasno až polojasno, zpočátku ojediněle s mrznoucími mlhami. Odpoledne a večer bude od severu oblačnosti přibývat a později meteorologové čekají zejména v severní polovině území místy sněžení, déšť se sněhem nebo i srážky mrznoucí.

Nejvyšší teploty dosáhnou minus 3 až plus 1 °C, v jihozápadní polovině Čech a ve Slezsku ojediněle až plus 3 °C. Sýkorová varuje, že později večer při mrznoucích srážkách se ojediněle může tvořit ledovka.

Ve středu meteorologové očekávají převážně zataženo a na většině území sněžení nebo déšť se sněhem, zpočátku i mrznoucí déšť. Odpoledne bude srážek postupně ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 1 až minus 4 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Podle Sýkorové se při mrznoucích srážkách může ojediněle opět tvořit ledovka.

Ve čtvrtek by mělo být nejprve zataženo až oblačno, ale odpoledne a večer bude oblačnosti částečně ubývat. Ojediněle, hlavně na severu se objeví déšť, lokálně i mrznoucí, zejména na horách zpočátku i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty dosáhnou plus 1 až minus 3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od nuly do 5 °C.

V pátek meteorologové ČHMÚ předpokládají oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 1 až minus 4 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 1 až 6 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: O víkendu by mělo být jasno až polojasno a místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty dosáhnou plus 1 až minus 4 °C, při celonočním vyjasnění bude jen kolem minus 6 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 2 až 7 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 0 °C.