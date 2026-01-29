Dopravu od rána komplikuje ledovka a sníh. Ve středních Čechách stojí MHD

Autor: ,
  7:49aktualizováno  8:02
Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči zledovatělé silnice. Spoustu nehod hlásí Plzeňský kraj. Situace je podobná na většině území, meteorologové i silničáři apelují na opatrnost.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Předpokládáme, že sněžit bude celé dopoledne. Jsme tedy připraveni operativně nasadit veškerou techniku. Ošetřené silniční úseky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ sdělil ČTK mluvčí Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Na Kladensku je aktuálně nasazeno 38 sypačů, na Benešovsku 46 sypačů, na Kutnohorsku 30.

Situace se komplikuje i na severovýchodě Česka. „Pokud jedete z Bruntálu na Nové Heřminovy a potom chcete na Vrbno pod Pradědem, tak si to rozmyslete, cesta je jeden velký led, klouže to, jsou tam zablokovaný kamiony, takže zkuste se tomu vyhnout, a nebo jeďte později,“ sdělil rádiu Impuls jeden z řidičů. Další se k varování přidal.

Dopravu na Plzeňsku zkomplikovaly nehody. „Problémy se objevily v 5:30 na okrese Plzeň-sever na silnici druhé třídy v úseku Podbořánky - Žihle, kde sjel nákladní automobil do příkopu a silnice musela být uzavřena. Dosud je neprůjezdná. Stojící nákladní automobily a autobusy jsou hlášeny v mnoha úsecích, situace se postupně řeší podsypáním soli nebo inertním posypem pod kola stojících vozů. Vzhledem k houstnoucí dopravě se zhoršuje dopravní situace. Vybízíme řidiče k větší opatrnosti při řízení,“ uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.

Další nehody se staly na Tachovsku, u Chocenic a u Nepomuku na jižním Plzeňsku.

Podobná rizika jsou hlášena z většiny regionů. Před námrazou varují silničáři v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Rovněž varují před novým sněhem napadaným a uježděným na silnicích v Královéhradeckém, Ústeckém a Pardubickém kraji.

Vstoupit do diskuse

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Dva mrtví po střetu aut na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  8:43

Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak není důvod změkčovat sankce proti Moskvě. Řekl to ve čtvrtek šéf české diplomacie Petr Macinka před příchodem na jednání unijních ministrů...

29. ledna 2026  8:20

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

29. ledna 2026  8:18

RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin

Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena

Miroslav Krobot a Klára Melíšková se divákům Dejvického divadla představili v nezvykle komorním, až intimním kusu Vrahova hygiena. Novinku uvádí oblíbená scéna ve své kavárně, která zůstává v...

29. ledna 2026  8:13

Dopravu od rána komplikuje ledovka a sníh. Ve středních Čechách stojí MHD

Ledovka na vozovce a chodnících trápí i Německo. (13. ledna 2026)

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči...

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  8:02

Česko zasype sníh. Po zbytek týdne se bude ochlazovat

Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně....

Ve čtvrtek přivítá většinu území Česka sněžení, místy smíchané s deštěm. Největší přeháňky očekává ČHMÚ na jihu Čech a západě Moravy, kde také platí výstraha. Meteorologové rovněž varují před...

29. ledna 2026  7:39

Švýcarsko chce začít výrazně zbrojit, dočasně kvůli tomu zvýší daně

ilustrační snímek

Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Oznámila to v prohlášení švýcarská vláda s tím, že kvůli...

29. ledna 2026  6:39

Poslanci začnou jednat o nahrazení služebního zákona i o omezení obstrukcí

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. (16. ledna 2026)

Poslanecká sněmovna začne na mimořádné schůzi, kterou vyvolala koalice ANO, SPD a Motoristů, jednat o nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích. Nová vládní koalice chce usnadnit...

29. ledna 2026  5:52

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

29. ledna 2026

Záskok ke kravám, když má farmář volno. Brusel chce dostat do zemědělství mladé

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie řeší plošný problém – v zemědělství chybí mladí lidé, je třeba generační výměna. Jde skutečně o akutní problém, podle dat Evropské komise (EK) je průměrný věk farmáře 57 let, pouze...

29. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Přibývá bytů, které nejsou na prodej. Ročně jich budou tisíce

Bývalá ubytovna s problémovými nájemníky v ústeckém Střekově se změnila v...

Ukusují z už tak dost omezené nabídky nových bytů, nebo byly záchranou stavebnictví v posledních chudých letech? Roste počet bytů, které se do veřejné nabídky nedostanou, protože je velcí investoři...

29. ledna 2026

Jedno razítko stačí. Změna zásadně zrychlí výstavbu bytů, zaznívá však i kritika

Premium
ilustrační snímek

Lidem, kteří žijí v rodinné zástavbě, může najednou v těsném sousedství vyrůst výškový dům s kancelářemi, obchodní centrum nebo třeba vepřín. A oni se proti tomu nebudou moci bránit. I takové situace...

29. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.