„Během noci přejde přes střední Čechy studená fronta, za kterou bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu. V noci teploty klesnou na 7 až 4 °C a bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, zpočátku místy i bouřky. K ránu nad 700 m přejdou přeháňky ve sněhové a zároveň budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Předpověď na úterý tak neslibuje nic jiného než návrat k téměř pozdně zimnímu charakteru počasí. Odpolední teploty vystoupí pouze na 9 až 12 °C a pocitová teplota bude snižovaná čerstvým západním až severozápadním větrem s náraz kolem 55 km/h. O něco tepleji, až 14 °C, zůstane pouze na jižní Moravě.
Už během ranních hodin se na západě Čech sníží hranice sněžení na 600 metrů, v průběhu dne se pak sněhové přeháňky objeví ve všech polohách nad 800 metrů nad mořem. Na horách v Čechách může připadnout až 8 cm čerstvého sněhu.
Podle předpovědi by se mělo počasí začít uklidňovat až během úterního večera. Zdá se, že letošní „ledoví muži“ se o slovo přihlásili s plnou silou a hned připomenou, že jaro umí být taktéž nehostinné a proměnlivé.
Zbytek týdne se ponese ve znamení proměnlivého a spíše deštivého počasí. Středeční ráno bude patřit k nejstudenějším z celého týdne. Teploty klesnou na +4 až 0 °C, při uklidnění větru se ale musíme připravit na mráz až -2 °C a četné přízemní mrazíky, které mohou ohrozit rozkvétající vegetaci.
Ve čtvrtek a v pátek se sice mírně oteplí na maximálních 17 °C, obloha však zůstane většinou zatažená s častými přeháňkami a ojedinělými bouřkami.
V pondělí Česko zažilo silné bouřky
V ponděli přitom Česko zasáhly lijáky a bouřky. V Novém Městě na Moravě spadlo lokálně až 50 mm srážek a pravotočivá supercela vyprodukovala zatím největší kroupy letošního roku přesahující dva centimetry. Hasiči měli plné ruce práce především s odčerpáváním vody z přívalových lijáků a odklízením stromů na východě a severu Čech.
Aktuální situaci monitorují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) i pomocí radarových animací. Večer bouřky zvolna slábnou a mění se v plošnější déšť, který zasáhne zejména Moravu a Slezsko. Do úterního odpoledne zde může napršet dalších 30 až 50 milimetrů.