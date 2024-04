Sněhová kalamita zastavila tratě na západě Čech. V Krkonoších hrozí laviny

Sněžení dnes nadále komplikuje dopravu v Karlovarském kraji. Zasněžené jsou silnice a na několika místech spadlé stromy zastavily provoz na železnici. Zcela přerušená je od rána doprava v úseku mezi Chebem a Mariánskými lázněmi. Místo vlaků jezdí v úseku autobusy náhradní dopravy a obnovení provozu se předpokládá až odpoledne.

Provoz byl přerušen i na trati z Františkových lázní na Vojtanov a z Chebu do bavorského města Marktredwitz.

Moravskoslezští hasiči dnes především na Frýdecko-Místecku likvidují padlé stromy, které neunesly váhu nového sněhu. Události se obešly bez zranění a bez výrazných škod.

Na české straně jsou Krkonoše od 8. dubna bez lavinových stupňů. Vyplývá to z dat české a polské horské služby.

Větší množství sněhu vítr nafoukal především do roklí ledovcových karů a na některé strmé svahy nad horní hranicí lesa. „V těchto místech se mohou objevit menší sesuvy sněhu,“ uvedla polská horská služba. Sněhovým polím na strmých svazích by se turisté měli vyhnout.

Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem leželo dnes ráno 22 centimetrů sněhu. Sníh leží ve vyšších polohách hor, hlavní střediska hor jsou bez sněhu. Na silnicích do středisek sníh také není. V Krkonoších s různou intenzitou s přestávkami sněží od ochlazení v noci na středu.

Na horách se v noci na dnešek dál ochladilo. Teplota na Sněžce do rána klesla na minus devět stupňů Celsia. Protože na vrcholu hor vál vítr o rychlosti kolem 40 až 50 kilometrů v hodině, pocitová teplota byla kolem minus 20 stupňů Celsia, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka na Sněžce.

Ve střediscích byl mráz menší. V Peci pod Sněžkou bylo nad ránem minus šest stupňů, do 09:00 teploty vystoupala na nulu. Slabě sněžilo i na hřebenech Orlických hor. Na Šerlichu ve výšce 1027 metrů nad mořem dnes ráno ležely asi čtyři centimetry sněhu a byly minus dva stupně Celsia.

V Krkonoších je nyní mezisezona, horské boudy jsou většinou mimo provoz. Z lanovek jezdí pouze lanovka na Sněžku, a to jen o víkendech. Do denního provozu letní sezony se lanovka na Sněžku rozjede 26. dubna. Vítr dnes provoz lanovky na Sněžku neomezil a od rána jela na spodním i horním úseku.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V Královéhradeckém kraji by mělo být dnes oblačno, ojediněle se sněžením či deštěm. Teploty by se dnes měly pohybovat od pěti do osmi stupňů, na horách od minus dvou do plus dvou stupňů.

Těžký sníh na Frýdecko-Místecku láme stromy

Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu informovala, že nejvíce sněhu napadlo do rána v Beskydech na Lysé hoře, a to 17 centimetrů. Policejní mluvčí René Černohorský dodal, že na silnicích je situace klidná a žádné vážné nehody se kvůli počasí nestaly.

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák uvedl, že od nočních hodin řešili v kraji 19 událostí spojených se sněžením. Glofáková řekla, že nad 500 - 600 metrů ještě bude sněžit i dál během dne. Pod touto hranicí prší, nebo prší s deštěm.

„Sníh je mokrý a těžký, takže láme větve. Více toho bylo například kolem Ostravice. Teď se srážky rozšiřují k Jeseníkům, takže přes noc pak můžou stromy padat i tam,“ řekla meteoroložka.