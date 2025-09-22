Mimořádné počasí rozdělilo Česko. Ve Zlíně bylo přes 25 °C, ve Varech o 18 méně

V pondělí zaznamenali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádné rozdíly v počasí napříč Českou republikou. Zatímco na západě, v Karlovarském kraji, bylo kolem 8 °C, na Zlínsku či Vsetínsku panovaly letní teploty.

Teplotní rozdíly mezi západem a jihovýchodem Česka. (22. září 2025) | foto: ČHMÚ

Na Vsetínsku či Zlínsku naměřili meteorologové přes letních 25 °C. Naprosto odlišné je počasí na západě republiky. V Karlovarském kraji je zataženo, prší a teploty se drží okolo 8 °C. Teplotní rozdíl tak dosahuje na přibližně 400 km až 18 °C.

Odpolední maxima se mohou ještě zvyšovat, teplota na Moravě by mohla dosáhnout až k 28 °C. V úterý se již rozdíly vyrovnají. „Na západě a severozápadě Čech se paradoxně oproti aktuálním teplotám lehce oteplí, na Moravě a ve Slezsku naopak ochladí o více jak 10 °C,“ uvedli meteorologové na sociální síti X.

Ve středu můžeme očekávat opět výraznější déšť, a to hlavně v jižní polovině území, především v Čechách. Oblačnosti bude hodně i v dalších dnech. Teploty se ve středu a ve čtvrtek budou držet mezi 12 až 16 °C, respektive 10 až 14 °C.

Do víkendu poté meteorologové počítají s chladnějším počasím s velkou oblačností a s občasným deštěm. Slunečné počasí očekávají opět až o víkendu, teploty se ale již znovu nad 20 °C nedostanou.

