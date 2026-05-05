Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Autor:
  21:34
Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.
Bouřková situace v Česku (5. května 2026) | foto: X/ČHMÚ

„Na čele linie postupující směrem k severovýchodu se mohou vyskytnout vyšší nárazy větru (i kolem 60 kilometrů za hodinu) a intenzivní srážky. Na čele linie se vyskytuje také shelf cloud,“ napsali meteorologové na síti X.

Aktivnější bouřky jsou také na Plzeňsku a Rokycansku. Stanice v Rokycanech naměřila 36 milimetrů srážek.

Právě na Rokycansku se vyskytovaly i výraznější srážkové úhrny i kolem 30 milimetrů, taktéž nárazy větru a malé kroupy.

„V dalších hodinách už budou bouřky postupně slábnout. Na severozápadě a severu Čech ale může ještě doznívat slabší aktivita,“ dodali meteorologové.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Výstraha platí od úterní 14. hodiny do půlnoci pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj. Meteorologové v těchto lokalitách varují před přívalovými dešti, které mohou rozvodnit menší toky a vést k zaplavení zejména nízko položených míst, jakými jsou sklepy či podchody.

Nebezpečí budou pak představovat i kroupy a silný vítr. Meteorologové apelují na občany, aby sledovali aktuální informace o počasí a přizpůsobili mu své jednání, včetně bezpečné jízdy, zvýšené obezřetnosti a zabezpečení majetku.

Současně Český hydrometeorologický ústav zveřejnil i výstrahu před suchem. Ta se týká zejména oblastí na Moravě a ve Slezsku, ale i Pardubického kraje. Zde hrozí naopak kvůli teplému a větrnému počasí až do odvolání riziko vzniku požárů. V souvislosti s tím platí na několika místech i zákaz rozdělávání ohňů, vypalování trávy a používání přenosných vařičů. Lidé v dotčených oblastech mají dbát i na úsporné hospodaření s vodou.

5. května 2026  11:33,  aktualizováno  21:45

