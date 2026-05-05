„Na čele linie postupující směrem k severovýchodu se mohou vyskytnout vyšší nárazy větru (i kolem 60 kilometrů za hodinu) a intenzivní srážky. Na čele linie se vyskytuje také shelf cloud,“ napsali meteorologové na síti X.
Aktivnější bouřky jsou také na Plzeňsku a Rokycansku. Stanice v Rokycanech naměřila 36 milimetrů srážek.
Právě na Rokycansku se vyskytovaly i výraznější srážkové úhrny i kolem 30 milimetrů, taktéž nárazy větru a malé kroupy.
„V dalších hodinách už budou bouřky postupně slábnout. Na severozápadě a severu Čech ale může ještě doznívat slabší aktivita,“ dodali meteorologové.
Výstraha platí od úterní 14. hodiny do půlnoci pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj. Meteorologové v těchto lokalitách varují před přívalovými dešti, které mohou rozvodnit menší toky a vést k zaplavení zejména nízko položených míst, jakými jsou sklepy či podchody.
Nebezpečí budou pak představovat i kroupy a silný vítr. Meteorologové apelují na občany, aby sledovali aktuální informace o počasí a přizpůsobili mu své jednání, včetně bezpečné jízdy, zvýšené obezřetnosti a zabezpečení majetku.
Současně Český hydrometeorologický ústav zveřejnil i výstrahu před suchem. Ta se týká zejména oblastí na Moravě a ve Slezsku, ale i Pardubického kraje. Zde hrozí naopak kvůli teplému a větrnému počasí až do odvolání riziko vzniku požárů. V souvislosti s tím platí na několika místech i zákaz rozdělávání ohňů, vypalování trávy a používání přenosných vařičů. Lidé v dotčených oblastech mají dbát i na úsporné hospodaření s vodou.