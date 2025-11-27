Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Autor:
  7:11
Počasí ke konci týdne přinese převážně jasné až polojasné počasí. Místy se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo déšť. Čtvrtek očekávají meteorologové bez srážek. Na části území může být slunečno. Noc na pátek může být mrazivá, podobně se bude vyvíjet i den. Ke konci týdne se tak na území České republiky očekává inverzní počasí.

Nad vrcholky Jeseníků i Králického Sněžníku panuje inverzní počasí. (6. listopadu 2025) | foto: Wiesław Sikorenko

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Podle meteorologů čeká republiku po delší době den beze srážek. Na horách se může objevit slabé sněžení. Čtvrteční den přinese také slunce. Zpočátku ojediněle, postupně místy polojasno až skoro jasno.

Nejvyšší teploty vystoupají na -1 až 4 °C. V 1 000 metrech na horách kolem 3 °C. Vítr se očekává slabý, ve východní polovině území zpočátku místy mírný severozápadní 2 až 6 m/s. Vítr se bude postupně měnit na jihozápadní.

Meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ zároveň varuje, že v důsledku protrhávání mračen, slabého větru v ranních hodinách a odpoledne při rychlém ochlazování se očekává tvorba náledí nebo zmrazků.

V noci na pátek očekává ČHMÚ jasno až polojasno, nízkou oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi -5 až -10 °C. Vítr bude nejspíše slabý proměnlivý do 4 m/s nebo klidný.

Pátek se očekávají místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Den bude jasný až polojasný. V severozápadní polovině Čech bude postupně přibývat frontální oblačnosti a na krajním západě republiky ojediněle déšť, většinou mrznoucí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 0 až 4 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem -2 °C. Vítr se očekává slabý a proměnlivý.

Meteorolog Martin Tomáš zároveň přidává upozornění, že povrchy komunikací budou místy kluzké v důsledku náledí nebo námrazy. Na krajním západě večer ojediněle tvorba ledovky.

Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky

V sobotu se očekává zataženo až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Místy mlhy, většinou mrznoucí. V Čechách se může také místy objevit déšť, místy i mrznoucí. V polohách nad 1 000 m pak srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se očekávají kolem 0 až -5 °C, na východě republiky místy -7 °C. Denní teploty 1 až 5 °C, při déletrvající mlze kolem -1 °C. Vítr bude slabý, místy mírný.

V neděli se očekává oblačno až zataženo, místy polojasno. Mlhy se mohou objevit i mrznoucí. Především v Čechách se může k večeru objevit slabý déšť, i mrznoucí. V polohách nad 1 000 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty 0 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -6 °C. Denní teploty 0 až 5 °C. Vítr bude proměnlivý nebo jihovýchodní.

V pondělí se mohou na území objevit i mrznoucí mlhy. Noční teploty +1 až -4 °C, na východě kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Vítr bude nejspíše slabý a proměnlivý z jižních směrů.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Meteorologové očekávají zataženo až oblačno, místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle se může objevit déšť nebo přeháňky, v závěru období na horách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Seriál Stranger Things skolil Netflix. Tisíce uživatelů hlásily výpadek

Bojovníci ze Stranger Things 5 pohromadě

Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer (v noci na čtvrtek) hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod...

27. listopadu 2025  7:31

Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Nad vrcholky Jeseníků i Králického Sněžníku panuje inverzní počasí. (6....

Počasí ke konci týdne přinese převážně jasné až polojasné počasí. Místy se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo déšť. Čtvrtek očekávají meteorologové bez srážek. Na části území může být slunečno. Noc na...

27. listopadu 2025  7:11

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 44 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 44 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Dalších 279 úřady pohřešují. V komplexu je asi dva tisíce bytových jednotek,...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 7:02

Dva členové Národní gardy jsou v kritickém stavu po střelbě poblíž Bílého domu

Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli dnes postřeleni nedaleko Bílého domu a jsou v kritickém stavu. Podle agentury Reuters to uvedl šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel,...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  27. 11. 6:48

Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec, řekl Trump

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)

Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po...

27. listopadu 2025  6:46

Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Poslanci se dnes sejdou kvůli iniciativě pěti stran, které chtějí přimět předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby vysvětlil, jak plánuje řešit střet zájmů, do něhož by se dostal po případném jmenování...

27. listopadu 2025  6:04

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

27. listopadu 2025

Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Ve spolupráci
Šrůtkova ekologická farma

Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

27. listopadu 2025

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů

Komerční sdělení
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

A proč? Protože na SŠ v Trhových Svinech to děláme dobře a máme k žákům rodinný přístup…

27. listopadu 2025

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 204 volných pozic

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

Premium
ilustrační snímek

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech patří v předvánočním čase k nejvytíženějším. Jak čisté je provozovatelé udržují? Na to se zaměřila...

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.