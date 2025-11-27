Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Podle meteorologů čeká republiku po delší době den beze srážek. Na horách se může objevit slabé sněžení. Čtvrteční den přinese také slunce. Zpočátku ojediněle, postupně místy polojasno až skoro jasno.
Nejvyšší teploty vystoupají na -1 až 4 °C. V 1 000 metrech na horách kolem 3 °C. Vítr se očekává slabý, ve východní polovině území zpočátku místy mírný severozápadní 2 až 6 m/s. Vítr se bude postupně měnit na jihozápadní.
Meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ zároveň varuje, že v důsledku protrhávání mračen, slabého větru v ranních hodinách a odpoledne při rychlém ochlazování se očekává tvorba náledí nebo zmrazků.
V noci na pátek očekává ČHMÚ jasno až polojasno, nízkou oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi -5 až -10 °C. Vítr bude nejspíše slabý proměnlivý do 4 m/s nebo klidný.
Pátek se očekávají místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Den bude jasný až polojasný. V severozápadní polovině Čech bude postupně přibývat frontální oblačnosti a na krajním západě republiky ojediněle déšť, většinou mrznoucí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 0 až 4 °C, při nízké oblačnosti nebo mlze kolem -2 °C. Vítr se očekává slabý a proměnlivý.
Meteorolog Martin Tomáš zároveň přidává upozornění, že povrchy komunikací budou místy kluzké v důsledku náledí nebo námrazy. Na krajním západě večer ojediněle tvorba ledovky.
Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky
V sobotu se očekává zataženo až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Místy mlhy, většinou mrznoucí. V Čechách se může také místy objevit déšť, místy i mrznoucí. V polohách nad 1 000 m pak srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se očekávají kolem 0 až -5 °C, na východě republiky místy -7 °C. Denní teploty 1 až 5 °C, při déletrvající mlze kolem -1 °C. Vítr bude slabý, místy mírný.
V neděli se očekává oblačno až zataženo, místy polojasno. Mlhy se mohou objevit i mrznoucí. Především v Čechách se může k večeru objevit slabý déšť, i mrznoucí. V polohách nad 1 000 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty 0 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -6 °C. Denní teploty 0 až 5 °C. Vítr bude proměnlivý nebo jihovýchodní.
V pondělí se mohou na území objevit i mrznoucí mlhy. Noční teploty +1 až -4 °C, na východě kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Vítr bude nejspíše slabý a proměnlivý z jižních směrů.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Meteorologové očekávají zataženo až oblačno, místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle se může objevit déšť nebo přeháňky, v závěru období na horách srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.