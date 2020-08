Páteční výheň. Teploty budou až 35 stupňů, v sobotu dorazí místy silné bouřky

Pátek bude patřit k nejteplejším dnům roku. Na většině území republiky vystoupá rtuť teploměru na 31 až 35 stupňů, jen na severovýchodě země bude 29 stupňů.

Výstraha před velmi vysokými teplotami vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem platí od pátečních 11 do 19 hodin pro Prahu, Středočeský kraj, část Ústeckého a Libereckého kraje.

Výstraha před vysokými teplotami v pátek platí od 11 do 19 hodin pro Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Královehradecký a Pardubický kraj, Kraj Vysočina a část Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Zlínského kraje.



Pro lidský organismus jsou tropické teploty velmi vysokou zátěží, hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidé by proto měli během pátku myslet na dodržování pitného režimu, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Opatrní by měli být hlavně starší a nemocní lidé. Zvýšenou pozornost by pak měli svým malým dětem věnovat jejich rodiče.

Teplotní rekordy podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu zřejmě nepadnou. „Pro 21. srpen pocházejí teplotní rekordy nejčastěji z roku 1943, a to na stanicích, které měří alespoň třicet let a více. Nejvyšší teplotu zaznamenala tehdy stanice v Neumětelech ve středních Čechách, a to 37,9 stupně,“ řekl Borovička. I další stanice ve středních Čechách, kde mají být teploty v pátek nejvyšší, evidují teplotní rekordy nad hranicí 36 stupňů.



Česko zasáhnou silné bouřky a déšť

Už během noci na sobotu však přijde od západu do Česka studená fronta, která přinese přívalový déšť. O víkendu se budou lokálně objevovat přeháňky a bouřky. Místy může spadnout až 60 milimetrů srážek a při bouřkách může vítr dosahovat i 90 kilometrů za hodinu.

Studená fronta, která přinese do Česka o víkendu bouřky, je spojená s tlakovou níží, která pustošila ve středu a v noci na čtvrtek Irsko. Vichr o rychlosti až 143 kilometrů za hodinu, doprovázen extrémně silnými dešti, vyvracel stromy, strhával střechy a téměř dvě stě tisíc domácností zůstalo bez elektřiny. Bouře Ellen se však přesouvá nad Norsko, přeháňky a bouřky nad Českem jsou s ní spojeny pouze okrajově a neměly by dosahovat takovéto intenzity.



„Přívalové srážky i silný vítr budou v tomto případě vždy pouze lokální záležitostí, spojenou výlučně právě se silnou bouřkou, a nikoli plošným jevem, jako tomu bylo v Irsku. Navíc budou nárazy větru výrazně slabší, neboť v Irsku přesahovaly i 100 km/h,“ doplnil Borovička z ČHMÚ.

V sobotu denní teploty ještě zůstanou mezi 29 až 33 stupni. Na západě Čech, odkud bude studená fronta postupovat na východ, budou teploty nižší.

V neděli se ochladí a nejvyšší denní teploty by proto neměly překonat 26 stupňů. Pršet má podle předpovědi meteorologů ještě v pondělí. Během týdne by však mělo oblačnosti ubývat a zvedat se tak mají i teploty. Meteorologové ale nepředpokládají návrat tropů, teploty by se měly pohybovat kolem 25 stupňů. Oblačnosti i s přeháňkami by mělo opět přibývat v závěru následujícího týdne.