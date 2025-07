Extrémní srážky v Beskydech rozvodnily malé toky, platí výstraha

Silné deště na severovýchod Česka přinesla tlaková níže postupující přes Slovensko nad Polsko. „Na vodních tocích v okolí Beskyd se objevují první stupně povodňové aktivity. Na Lučině v Horních Domaslavicích je druhý stupeň povodňové aktivity,“ uvedl ČHMÚ krátce před půlnocí. Následně varoval před extrémními srážkami v okolí Jablunkova, Třince, Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ☔️V ORP Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek se vyskytují extrémní srážky s úhrny i přes 50 mm/6h. V následujících hodinách očekáváme v Beskydech i nadále intenzivní srážky.

💧Na tocích přibyly stanice s 1 SPA. 2 SPA se v tuto chvíli nevyskytují, podkročen již byl i na Lučině v https://t.co/szvtPy3nEz oblíbit odpovědět

Kolem 05:00 platila povodňová bdělost spolu s Lučinou v Horních Domaslavicích také na dvou dalších místech na Frýdecko-Místecku - na Olešné v Palkovicích a na Ropičance v obci Řeka. Na Karvinsku měla první povodňový stupeň Olše v Českém Těšíně a Stonávka v Hradišti, což je část Těrlicka. Stejný povodňový stupeň v tu dobu platil i na Bystřici nad nádrží v Bystřičce na Vsetínsku.

Varování před vydatným deštěm platí ještě dnes do večera ve východních částech Moravskoslezského a Zlínského kraje. Za šest hodin zde může spadnout i kolem 30 až 40 litrů vody na metr čtvereční, celkově do dnešního večera může napršet 40 až 80 milimetrů. Varování meteorologů před zvýšením hladin toků platí někde až do úterý.

Srážky už ustaly na Jesenicku, kde museli hasiči preventivně evakuovat několik dětských táborů. „Hrozilo jejích odříznutí od příjezdových cest, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Do bezpečí muselo být převezeno 238 dětí a dospělých.