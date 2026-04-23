Ve čtvrtek ráno bylo nejchladněji na šumavských pláních, kde teplota klesla i pod -10 °C, v následujících dnech nás nicméně čeká oteplování, zejména během pátku a soboty, přeháňky budou jen ojedinělou záležitostí a to hlavně na severu a severovýchodě území.
Od severu nicméneně do Česka začne proudit chladný vzduch, který opět po víkendu odpolední teploty sníží přechodně i na hodnoty kolem deseti stupňů, ty ranní se můžou dostat i pod nulu.
Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, v jihozápadní polovině území a během dne i jinde až jasno. Na severu a severovýchodě území po většinu dne bude oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C.
V noci na pátek čekejte jasno až polojasno, na severovýchodě a postupně i na severu až oblačno. Nejnižší teploty 8 až 3 °C, na západě a jihozápadě 3 až 0 °C.
V pátek přes den bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, zejména na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 15 až 20 °C, na severu Čech 12 až 15 °C.
Na sobotu předpovídají meteorologové jasno až polojasno, později večer při zvětšené oblačnosti večer na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky, nad 800 m smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C.
V neděli bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno. Na severu a severovýchodě zpočátku ojediněle přeháňky, nad 700 m sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na západě až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C.
V pondělí bude polojasno až oblačno, později odpoledne a večer ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C. V noci na pondělí pak mohou dle ČHMÚ nastat mrazíky.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na horách většinou sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C.