O víkendu mohou Česko zasáhnout bouřky. Příští týden bude i mrznout

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo. Ojediněle, odpoledne a večer místy přeháňky, zejména v jižní polovině území. Večer částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C. Slabý proměnlivý, přes den severozápadní až západní vítr do 4 m/s.
V noci na pátek očekává Smola polojasno až oblačno, v severní polovině území ojediněle přeháňky. K ránu místy až skoro jasno. Nejnižší teploty 8 až 4 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek přes den bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy až skoro jasno. Ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C. Slabý proměnlivý vítr, přes den ve východní polovině území mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 m/s.
Na sobotu předpovídají meteorologové skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a jen výjimečně přeháňky. Později večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. Slabý proměnlivý vítr, přes den přechodně ze severních směrů do 4 m/s.
V neděli čekejte oblačno až zataženo, od západu déšť nebo přeháňky, ojediněle i možnost bouřky. Večer v Čechách od severozápadu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, na západě a severozápadě Čech kolem 14 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Večer částečné ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C, na jihu Moravy až 14 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.
Vyhlídka počasí od úterý do čtrvtka:
Oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, na horách a přechodně i ve vyšších polohách i sněhové. Postupně částečné ubývání oblačnosti a přeháňky místy. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, postupně 10 až 15 °C.